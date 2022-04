Jurassic World: il Dominio, la descrizione del materiale e il nuovo look del trio Dern-Goldblum-Neill (FOTO)

Jurassic World: Il Dominio - una foto del cast

La descrizione del materiale di Jurassic World: Il dominio mostrato in anteprima al CinemaCon 2022 anticipa ciò che ci attende al cinema e ci regala una nuova foto dal film che vede riunito il trio dell'originale Jurassic Park composto da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. Ricordiamo che il Dottor Grant di Sam Neill e la Dottoressa Sattler di Laura Dern mancano all'appello dalla saga da Jurassic Park 3 del 2001.

Dopo lunghi ritardi Jurassic World: Il dominio, diretto da Colin Trevorrow, uscirà nei cinema italiani il 2 giugno 2022. Ai protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard si uniranno le star Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum in una reunion tra le più attese dai fan.

La storia si aprirà anni dopo gli eventi di Jurassic World - Il regno distrutto del 2018, e si svolgerà in un mondo invaso dai dinosauri. Il pubblico ricorderà che Il regno distrutto si è concluso con numerose creature preistoriche che sono state lasciate libere nella società umana e, negli anni successivi, si sono fatte strada nella civiltà. Jurassic World: Il Dominio esplorerà quindi le ripercussioni di tali eventi e valuterà se l'umanità può sopravvivere insieme ai dinosauri.

Jurassic World: Il Dominio - Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum

Come rivela ScreenRant, il materiale mostrato al CinemaCon 2022 di Las Vegas si apre con Owen Grady (Chris Pratt) nei boschi mentre si imbatte in alcuni rapaci. Dopo che aalcuni cacciatori hanno catturato i piccoli, Owen giura di riavere indietro uno di loro, il rapace preferito dai fan, il figlio di Blue. Il filmato mostra quindi come i dinosauri hanno completamente conquistato la civiltà e ritrae Owen che attraversa una città infestata dai dinosauri su una motocicletta. Alan Grant (Sam Neill) è scioccato nell'apprendere della missione di salvataggio dei rapaci e Ian Malcolm (Jeff Goldblum) osserva persino: "Hai fatto una promessa a un rapace?" Mentre un enorme dinosauro fa la sua apparizione, Ellie Sattler (Dern) rimane paralizzata dalla visione.

Vista l'accoglienza calorosa e l'entusiasmo del pubblico di Las Vegas, l'hype per Jurassic World: Il Dominio è alle stelle. La trilogia reboot si è rivelata un grande successo al botteghino, ma è il ritorno di Neill, Dern e Goldblum a scatenare l'eccitazione dei fan della saga. Il filmato del CinemaCon suggerisce che il concetto di dinosauri che si scatenano nel mondo umano raggiungerà effettivamente il suo pieno potenziale, come si è visto con l'inseguimento in città. Una visione ideale per il grande schermo.