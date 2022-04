Jurassic World: Il Dominio, Colin Trevorrow: "Il Gigantosauro è come il Joker"

Il regista di Jurassic World: Il Dominio, Colin Trevorrow, ha anticipato che il Giganotosauro, il temibile dinosauro che darà del filo da torcere ai protagonisti, è stato creato per essere "come il Joker".

Jurassic World - Il Dominio: il T-Rex in una scena del trailer

In un'intervista a Empire, Colin Trevorrow ha parlto della creazione del Giganotosauro, alias Giga, spiegando che che in realtà è un vero dinosauro e non un ibrido genetico come Indominus di Jurassic World o Indoraptor di Jurassic World - Il regno distrutto.

"Volevo qualcosa che somigliasse al Joker", ha detto Trevorrow. "Vuole solo vedere il mondo bruciare."

Il Giga proviene dalla BioSyn Valley, ricca di ambra, e BioSyn è il rivale di lunga data di InGen che ha usato Dennis Nedry (Wayne Knight) per rubare embrioni molti anni prima.

"BioSyn ha ottenuto il contratto per ospitare i dinosauri che sono stati catturati in tutto il mondo dai vari governi", ha detto Trevorrow. "Affermano che sia una struttura di ricerca in cui possono studiare i valori farmaceutici degli animali. Ma ci sono altre cose in ballo".

Uno dei dipendenti di BioSyn che saranno presenti in Jurassic World: Il dominio è Ramsay Cole (Mamoudou Athie), un "giovane uomo molto ambizioso e lungimirante" che sarà coinvolto nello sviluppo dei dinosauri.

Jurassic World: Il Dominio avrà una durata "giurassica"

Jurassic World: Il Dominio arriverà nelle sale italiane il 9 giugno. Colin Trevorrow promette un film molto diverso rispetto ai titoli precedenti, che il regista ha atteso per così tanto tempo di dar vita:

"È un tipo di film completamente nuovo. È la cosa che ho aspettato di fare per tutto questo tempo".