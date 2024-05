Jurassic World 4, una star dei film di Wes Anderson si è unita al cast del sequel

La pre-produzione del quarto capitolo di Jurassic World sta viaggiando a vele spiegate, questo perché Universal ha necessità di iniziare le riprese il prima possibile per rispettare la data d'uscita, fissata all'estate 2025. Per questo ha dato già il benvenuto a un altro attore nel suo cast.

Gareth Edwards, regista di Godzilla, Rogue One: A Star Wars Story e del più recente The Creator, dirigerà il film.

David Koepp, lo sceneggiatore originale di Jurassic Park e Il mondo perduto: Jurassic park, ha scritto la sceneggiatura del nuovo capitolo, i cui dettagli sono al momento tenuti sotto la massima segretezza.

La new entry di Jurassic World 4

Come riportato dall'Hollywood Reporter, Rupert Friend, l'attore britannico che ha recitato in Asteroid City di Wes Anderson, sarà il protagonista, accanto ai già confermati Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Manuel Garcia-Rulfo, del nuovissimo film di Jurassic World prodotto dalla Universal Pictures.

Negli ultimi anni, Friend è diventato una parte fondamentale della compagnia di attori di Wes Anderson, grazie ai ruoli in The French Dispatch e Asteroid City. Lo abbiamo anche visto in due dei quattro cortometraggi di Anderson basati sui racconti di Roald Dahl, The Swan e The Rat Catcher. I cortometraggi sono disponibili su Netflix.

Jurassic World 4, ecco perché Glen Powell ha rifiutato il ruolo da protagonista

L'attore, che ha anche interpretato il malvagio Grande Inquisitore al fianco di Ewan McGregor nella serie Star Wars di Disney+ Obi-Wan Kenobi, ha recentemente terminato di girare il thriller fantascientifico Companion, prodotto da Zach Cregger per New Line, e sarà presente nel prossimo film drammatico Dreams di Michel Franco al fianco di Jessica Chastain.