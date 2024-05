Jurassic World, Chris Pratt tornerà nel franchise? Ecco cos'ha risposto l'attore

L'imminente Jurassic World 4, stando a quanto riferito, sarà una sorta di soft reboot del franchise, in quanto si concentrerà su personaggi completamente nuovi, anche se la star degli ultimi tre film della saga, Chris Pratt, ha voluto tenere accese le speranze dei fan su un suo ritorno.

Dato che ci sono voluti quasi 30 anni per riunire sullo schermo le star di Jurassic Park Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum per Jurassic World: Il dominio, anche se Pratt non apparirà nel prossimo film, non sembra che rinuncerà completamente a quel mondo. Jurassic World 4 arriverà nelle sale il 2 luglio 2025 e ha da poco aggiunto Rupert Friend al suo cast.

Jurassic World - Il Dominio: Chris Pratt in una scena del trailer

"Mai dire mai. Forse tornerò. Forse no. Dovrete rimanere in ascolto per scoprirlo. So che sarò il primo della fila per vederlo, che io ci sia o meno", ha rivelato Pratt a CBR quando gli è stato chiesto se sarebbe tornato nella saga.

È interessante notare che la prima star confermata per il prossimo sequel è stata Scarlett Johansson, collega dello stesso Pratt nel Marvel Cinematic Universe. Per quanto riguarda la possibilità che lei si sia messa in contatto con lui, Pratt ha scherzato: "Non mi ha chiamato, ma, sai, ScarJo, sono a una sola telefonata di distanza. Penso che [il marito della Johansson] Colin [Jost] abbia il mio numero... Sentiti libera di contattarmi. Sì, è una notizia entusiasmante. È davvero forte".

Jurassic World 4, Jennifer Lawrence ha rifiutato un ruolo nel film di Gareth Edwards?

Jurassic World: Il dominio era stato presentato non solo come il finale della trilogia di Jurassic World, ma anche come la conclusione dell'intera storia di Jurassic Park, iniziata nel 1993. Non si sa molto della trama effettiva del prossimo capitolo, a parte il fatto che, a quanto pare, si concentrerà su nuovi personaggi, anche se il regista di Rogue One: A Star Wars Story e The Creator, Gareth Edwards, è stato arruolato per dirigere il progetto.