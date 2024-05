Jurassic World 4, ecco perché Glen Powell ha rifiutato il ruolo da protagonista

Glen Powell è una delle star emergenti degli ultimi anni, grazie al successo di Top Gun: Maverick ma soprattutto di Tutti tranne te, e a quanto pare ha rifiutato un ruolo da protagonista nel prossimo film di Jurassic World.

Prossimamente lo vedremo sia nel nuovo film di Richard Linklater, Hit Man - Killer per caso, che nel nuovo action Twisters, sorta di sequel spirituale del cult anni '90. Tuttavia, in un tempo relativamente breve, Powell si è guadagnato la reputazione di essere esigente, soprattutto perché ha rifiutato una manciata di ruoli importanti, tra cui un nuovo film in stile The Bourne Identity e il reboot di Jurassic Park della Universal.

Tutti tranne te: Glen Powell e Sydney Sweeney nel film

"Jurassic è uno dei miei film preferiti. È una delle cose che ho voluto fare per tutta la vita. Non farò quel film perché ho letto la sceneggiatura e mi sono subito detto: la mia presenza in questo film non lo aiuta", ha spiegato. "E la sceneggiatura è fantastica. Il film spaccherà. Non si tratta di questo. Si tratta di scegliere dove rendere felice il pubblico e dove rendere felice se stessi".

Il cast di Jurassic World 4 finora

Universal sta cercando di mettere al loro posto tutti i tasselli necessari affinché il reboot venga realizzato in tempi brevi e rispetti in questo modo la data di uscita, prevista per l'estate del 2025. L'inizio delle riprese è già previsto per il 31 luglio, David Koepp ha quasi completato la sceneggiatura e ora sembra che il cast principale stia lentamente prendendo forma.

Jurassic World 4, il regista David Leitch rompe il silenzio e svela perché ha abbandonato il film

Finora, il cast dovrebbe essere composto da Scarlett Johansson, Dev Patel, Jonathan Bailey e Manuel Garcia-Rulfo, star di Avvocato di difesa. La regia della pellicola è stata affidata a Gareth Edwards, regista di Rogue One: A Star Wars Story e del recente The Creator.