Jurassic World: Dominion, Universal smentisce nuovo stop dopo la positività al covid di un membro della crew

Secondo i rumor, la positività al Covid-19 di un membro della crew di Jurassic World: Dominion avrebbe gettato nel caso la produzione del film, ma Universal smentisce un nuovo stop alle riprese diffondendo un rassicurante comunicato.

Jurassic World: Fallen Kingdom - Chris Pratt in una scena con ina tartaruga

La notizia della positività al Covid-19 di un membro del team di Jurassic World: Dominion ha spinto alcuni media ad annunciare la chiusura del set del terzo capitolo della saga giurassica appena riaperto, ma Universal è intervenuta a fare il punto sulla situazione con un comunicato diffuso da ComicBook.com.

Pur non avendo dato conferma del test risutalto positivo, la major ha smentito fermamente la notizia dello stop dichiarando:

"Ogni report che parla di uno stop alle riprese di Jurassic World: Dominion è categoricamente falso. La produzione è entrata nel quinto giorno di riprese e siamo felici all'idea di essere tornati di fronte all'obiettivo di questo incredibile progetto."

Prima della crisi - smentita da Universal - la star Sam Neill aveva ricordato l'esperienza dello stop a inizio emergenza sanitaria a Fitzy & Wippa:

"La produzione era iniziata da due settimane. io mi trovavo a Londra in attesa che toccasse a me e all'improvviso abbiamo capito che avrebbero bloccato tutto in un giorno o due. Ho preso un volo per Perth e poi ho cominciato la quarantena. Ricominceremo presto, dovremmo essere a Londra a breve, ma per il momento è il caos. Voglio pensare che rinizieremo in questa parte del mondo e poi finiremo in studio. Useremo gli studi di James Bond per costruire questi enormi set."