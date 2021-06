Jurassic World: Dominion seguirà due gruppi di personaggi in storie parallele

Jurassic World: Dominion vedrà il ritorno di tutti i personaggi principali del franchise che, secondo le anticipazioni, saranno divisi in due gruppi mentre la trama seguirà le loro storie in parallelo.

Jurassic World: Dominion sarà il terzo e ultimo film della saga revival di Jurassic World, il sesto nell'universo di Jurassic Park. L'originale, uscito nel 1993, è diventato un classico anche grazie alla presenza delle star Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. Il trio delle meraviglie farà ritorno per affiancare le nuove leve Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. In Jurassic World: Dominion si racconterà, inoltre, la storia del T-Rex clonato in Jurassic Park.

In una recente intervista con Collider, il regista di Jurassic World: Dominion Colin Trevorrow ha anticipato che il film presenterà una struttura narrativa diversa dai capitoli precedenti, sviluppando in parallelo due storie che si intersecano permettendo di rendere giustizia a tutti i personaggi. Ecco le parole di Trevorrow:

"Il film racconterà due storie parallele che si avvicinano sempre di più, e lo capisci, e inizi a capire come si intersecheranno, e poi accade davvero. Ma questo non è un modo tradizionale di strutturare un film... non imbrogliare nessuno... Laura, Sam e Jeff sono una parte importante del film tanto quanto Chris e Bryce, per quanto riguarda il tempo sullo schermo, per quanto riguarda la loro importanza alla storia, per tutto".

L'uscita di Jurassic World: Dominion è fissata per il 10 giugno 2022.