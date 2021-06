JurassicWorldDominion, nel film si racconterà la storia del T-Rex clonato in #JurassicPark

I fan in attesa dell'arrivo nelle sale di Jurassic World: Dominion, grazie a Colin Trevorrow, possono ora dare un nuovo sguardo ai dinosauri che verranno mostrati nel film: il regista ha infatti condiviso una nuova immagine e un poster.

I contenuti pubblicati online dal filmmaker, che ha svelato inoltre che nel film si racconteranno le origini del T-Rex clonato in Jurassic Park, svelano così la presenza di un dinosauro sul cui corpo ci sono delle piume e una locandina che ricorda come è iniziata la storia dell'incredibile parco.

Il regista Colin Trevorrow ha parlato al magazine Empire del film Jurassic World: Dominion, di cui verranno mostrati cinque minuti in occasione delle proiezioni in IMAX di Fast and Furious 9. Il filmmaker ha raccontato che nel nuovo capitolo della saga che svelerà la storia del Tyrannosaurus Rex che è stato clonato nel primo film: "Volevo realmente poter raccontare non solo la storia delle origini del T-Rex che amiamo, ma anche mostrare visivamente questa storia che abbiamo raccontato per 30 anni su come sono stati realizzati i dinosauri usando il DNA fossilizzato nell'ambra. Alle volte mettiamo un volto umano alle cose e io volevo invece seguire quanto accaduto realmente al dinosauro. E ora sappiamo, e sarà un elemento canonico, che il dinosauro che amiamo, il Tirannosauro, è stato brutalmente ucciso dal Ginganotosaurus. Ed è qualcosa che farà parte della storia che racconteremo nel film ".

Nel lungometraggio ci sarà inoltre il primo dinosauro piumato apparso nei film, un Moros Intrepidus, per seguire le scoperte scientifiche compiute negli ultimi anni e appariranno anche degli esemplari di Quetzalcoatlus e Dreadnoughtus.

Jurassic World: Dominion è diretto da Colin Trevorrow. Nel cast del film torneranno Chris Pratt nel ruolo di Owen Grady, Bryce Dallas Howard nei panni di Claire Dearing e i protagonisti storici del franchise: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum e BD Wong.