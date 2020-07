Jurassic World: Dominion sarà “l'inizio di una nuova era”, dichiara Frank Marshall

Il produttore Frank Marshall ha anticipato che Jurassic World: Dominion non segnerà la fine del franchise, ma sarà l'inizio di una nuova era.

Il produttore Frank Marshall ha anticipato in un'intervista che Jurassic World: Dominion non segnerà la fine del franchise, ma sarà l'inizio di una nuova era per la saga giurassica.

Jurassic World: Fallen Kingdom - Chris Pratt in una scena con ina tartaruga

Ecco le parole di Marshall a Collider: "Sarà l'inizio di una nuova era. I dinosauri sono arrivati sulla terraferma, in mezzo a noi. E spero che ci rimangano per un po' di tempo, spero". Allusione alle storie future generate dal franchise che vedranno una difficile convivenza tra umani e dinosauri.

Jurassic World: Dominion vedrà ancora una volta il ritorno di Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, protagonisti del franchise reboot di Jurassic Park, ma stavolta a fargli compagnia ci saranno i veterani Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, che riprenderanno i loro vecchi ruoli.

Frank Marshall anticipa la "nuova era" senza però specificare se Chris Pratt e Bryce Dallas Howard torneranno anche in futuro o se sono destinati a passare il timone a membri giovani del cast come Justice Smith o Daniella Pineda. Per il momento Netflix ha lanciato teaser e data di uscita di Jurassic World: Nuove avventure, serie d'animazione prodotta, tra gli altri, da Frank Marshall, Colin Trevorrow e Steven Spielberg nonché espansione del franchise.

Nel frattempo il cast di Jurassic World: Dominion ha fatto ritorno sul set in Inghilterra per dare il via alle riprese. L'uscita di Jurassic World: Dominion è fissata all'11 giugno 2021.