Jurassic World: Dominion conterrà molti più dinosauri animatronici dei film precedenti del franchise. A rivelarlo è il regista Colin Trevorrow nel corso di un panel del Comic-Con@Home.

Jurassic World - Il regno distrutto: una scena del film

"Abbiamo privilegiato gli effetti fisici fin dal primo Jurassic World, ma in questo film avremo ancora più dinosauri animatronici rispetto ai due capitoli precedenti" ha svelato Colin Trevorrow. "E ciò che abbiamo scoperto, soprattutto negli ultimi mesi, è che abbiamo raggiunto un punto in cui le estensioni digitali sull'animatronica sono in grado di replicare il grado di affidabilità dell'animatronica stessa."

Trevorrow ha inoltre commentato la scelta di riunire il cast di Jurassic Park al completo dopo l'assenza dei due precedenti capitoli:

"Abbiamo dovuto trovare una motivazione per cui Ellie, Malcolm e Grant si recano al parco tematico nello stesso giorno in cui avviene il cataclisma. Il film permette che l'eredità dei personaggi entri a far parte della storia in modo organico. Io ed Emily Carmichael chiamiamo il film Jurassic Park VI perché è ciò che è."

