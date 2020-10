Jurassic World: Dominion, Colin Trevorrow annuncia il ritorno sul set con una nuova foto delle star

Le riprese di Jurassic World: Dominion sono ricominciate, come ha confermato Colin Trevorrow con un tweet in cui mostra le star Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum pronti nuovamente a lavorare sul set. Il regista ha semplicemente scritto "Ritornati" accompagnando lo scatto che segna la fine dei quattordici giorni di pausa legati ai protocolli anti COVID-19 nel caso in cui uno dei test delle persone coinvolte nella produzione sia positivo.

Bryce Dallas Howard, star di Jurassic World: Dominion accanto a Chris Pratt, aveva recentemente dichiarato parlando della produzione del lungometraggio in questo periodo complicato: "Ritornando al lavoro mi sono ricordata che quando le persone collaborano, praticamente tutto è possibile. L'intrecciarsi della pandemia globale e una rivoluzione ha enfatizzato come (in ogni settore) i nostri sistemi attuali siano pieni di difetti. Dimostra inoltre che come colettività abbiamo l'opportunità di trasformare le infrastrutture del settore dell'intrattenimento completamente e per il meglio".

La star aveva sottolineato: "Anche se ci saranno sfide imprevedibili (perché non possiamo sapere cosa ci riserva ancora il 2020), la nostra famiglia di Jurassic World è un gruppo in grado di adattarsi. Sono così incredibilmente fortunata nel poter ritornare a lavorare con questo gruppo di cavie".

Jurassic World: Dominion è diretto da Colin Trevorrow. Nel cast del film torneranno Chris Pratt nel ruolo di Owen Grady, Bryce Dallas Howard nei panni di Claire Dearing e i protagonisti storici del franchise: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum e BD Wong.

La nuova data di uscita del film è stata fissata al 10 giugno 2022.