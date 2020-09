Jurassic World: Dominion, Sam Neill e Jeff Goldblum si esibiscono al piano sul set (VIDEO)

Dopo l'interruzione dovuta all'emergenza globale sono ricominciate le riprese di Jurassic World: Dominion, nuovo capitolo del franchise iniziato ormai ventisette anni fan con Jurassic Park di Steven Spielberg, e proseguito nell'ultimo lustro con Jurassic World e due sequel. Il nuovo capitolo vedrà nel cast il contemporaneo ritorno dei personaggi iconici della saga tra cui Sam Neill e Jeff Goldblum, che possiamo rivedere nel video di seguito.

Sam Neill e Jeff Goldblum sono impegnati proprio in queste settimane sul set del film ma a quanto pare non c'è spazio solo per il lavoro. L'attore neozelandese ha pubblicato sull'account ufficiale Instagram un video che lo vede dilettarsi a livello canoro insieme alla star di Thor: Ragnarok. Goldblum, apprezzato anche per le sue doti da musicista, accompagna il collega al pianoforte, in un duetto tra amici esilarante che evidenzia l'atmosfera spensierata nel tranquillo day off prima di tornare davanti all'obiettivo della macchina da presa.

"Jammin' con Jeff. È un day off. Quindi abbiamo cantato un sacco di vecchie canzoni. Jeff non farà prove, quindi o va la prima o niente. Jeff mi fa ridere in modo smodato. È anche un prodigio" ha scritto Neill sulla didascalia del post.

Jurassic World: Dominion è diretto da Colin Trevorrow. Nel cast del film torneranno Chris Pratt nel ruolo di Owen Grady, Bryce Dallas Howard nei panni di Claire Dearing e i protagonisti storici del franchise: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum e BD Wong. L'uscita nelle sale di Jurassic World: Dominion è prevista nell'estate 2021.