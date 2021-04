Jurassic World commenta il video della lucertola gigante a Bangkok: "Non eravamo noi"

Il video che ritrae una lucertola gigante assaltare un supermercato di Bangkok è diventato virale nelle ultime ore. Immediatamente, l'account social ufficiale di Jurassic World ha sfruttato l'occasione per intervenire e dichiarare la propria estraneità ai fatti.

Attraverso il proprio profilo Instagram, Jurassic World ha dichiarato: "Non eravamo noi!". Evitate, quindi, di dare la colpa ai velociraptor o all'Indominus Rex! Nonostante la dichiarazione di Jurassic World, migliaia di fan in tutto il mondo hanno ritenuto spontaneo pensare proprio al franchise inaugurato da Jurassic Park e a Godzilla. Anche l'imminente distribuzione in sala e su HBO Max di Godzilla vs. Kong ha ulteriormente alimentato la fantasia degli appassionati.

A tornare dietro la macchina da presa durante la lavorazione di Jurassic World: Dominion è stato Colin Trevorrow, già regista di Jurassic World. In un'intervista con Entertainment Weekly, il filmmaker ha dichiarato: "Ciò che mi interessa è collegare questo terzo film ai precedenti e dare vita a un circolo virtuoso. La speranza è che i ragazzini di oggi possano guardare i sei film del franchise con la convinzione di assistere a una storia unica". Ma non finisce qui! Secondo Frank Marshall, infatti, il franchise è ancora lontano dalla conclusione e ha appena dato inizio a una nuova era, come dichiarato in un'intervista con Collider.

Il cast di Jurassic World: Dominion comprende i nomi di Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Jake Johnson, Omar Sy, Daniella Pineda, Justice Smith, BD Wong, Scott Haze e Campbell Scott. Il film sarà distribuito a partire dal 10 giugno 2022.