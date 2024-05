Chris Pratt ha sperperato il suo primo stipendio da 75mila dollari: "Non avevo mai avuto soldi"

Chris Pratt ha raccontato della prima volta che ha ricevuto una grossa somma di denaro per il suo lavoro a Hollywood e di come lo ha immediatamente sperperato in una volta sola.

Parlando a SiriusXM's Sway In The Morning, Pratt ha rivelato di aver sperperato tutto il suo primo stipendio da attore perché non sapeva come gestire il denaro, visto che non aveva mai visto una somma simile in tutta la sua vita.

Una foto di Chris Pratt

Alla domanda se le sue umili origini lo avessero portato ad avere difficoltà a spendere i soldi, la star di Garfield e Guardiani della Galassia ha rivelato che per lui è stato esattamente il contrario.

"Oh, no. No, no. Avevo l'impressione che non sarei mai rimasto senza soldi", ha spiegato Pratt prima di scoppiare a ridere. "Il primo stipendio che ho ricevuto mi ha fatto pensare: 'Ma sei serio?'. Ho vissuto con pochi soldi per moltissimo tempo, quindi il primo grande lavoro che ho avuto... è stato un film per la TV. Mi pagarono 75.000 dollari".

Come ha speso i soldi Pratt?

L'attore ha rivelato di aver speso i soldi andando in vacanza in diverse parti del mondo, come le Hawaii e l'Australia: "Pensavo: 'Beh, probabilmente investirò. Probabilmente prenderò uno yacht'".

Pratt ha spiegato che da giovane non gli è mai stato insegnato a gestire il denaro: "Mi ci è voluto un bel po' di tempo per fermarmi e dire: 'Va bene, devo diventare saggio. Devo pensare: 'Cosa farò? Come farò ad arrivare al punto in cui se un giorno smetterò di lavorare, starò comunque bene? La mia famiglia starà bene", ha continuato.

Ha aggiunto che l'elaborazione di un piano finanziario in un secondo momento della sua vita è stata "una delle tappe della mia crescita". Recentemente, Pratt non ha escluso un suo ritorno nella saga di Jurassic World.