Chris Pratt ricorda la sua controfigura Tony McFarr: 'Sono devastato dalla notizia della sua morte'

Chris Pratt ha ricordato con grande commozione la sua controfigura Tony McFarr con alcuni post sui social, dopo aver saputo della morte dell'amico.

Lo stuntman ha perso la vita il 13 maggio all'età di 47 anni e aveva lavorato ad alcuni film come Guardiani della Galassia e Jurassic World.

Il ricordo della star

Nelle sue stories Instagram, Chris Pratt ha scritto: "Sono devastato nel venire a sapere della perdita del mio amico ed ex controfigura Tony McFarr. Abbiamo girato vari film insieme. Abbiamo giocato a golf, bevuto whisky, fumato sigari e trascorso innumerevoli ore sul set".

La star del cinema ha inoltre ricordato come lo stuntman fosse determinato e dedito al suo lavoro. Tra gli episodi che Pratt ricorda con più ammirazione c'è quello avvenuto sul set di Guardiani della Galassia Vol. 2 quando era stato colpito alla testa durante le riprese della scena dei titoli di testa e avevano dovuto mettergli alcuni punti, ritornando però immediatamente dopo al lavoro sul set. Chris ha sottolineato: "Era sempre un gentleman e un professionista. Ci mancherà. Rivolgo le mie preghiere ai suoi amici e alla famiglia, specialmente a sua figlia".

La carriera dello stuntman

McFarr ha lavorato come stuntman fin dal 2010 e aveva collaborato con Chris Pratt in occasione dei film di Jurassic World, Guardiani della Galassia Vol. 2 e Passengers.

Tra gli altri progetti in cui era stato coinvolto ci sono Captain America: Civil War, Ant-Man and the Wasp, The Hunger Games, Il Pianeta delle Scimmie e Jumanji.

Per ora non è stata svelata la causa della morte dell'attore e stuntman.