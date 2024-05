Jurassic World 4, Jonathan Bailey confermato come protagonista: 'Il mio incubo si è realizzato'

Universal sta lavorando al nuovo capitolo di Jurassic World dopo la chiusura della trilogia con protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Star del nuovo corso sarà uno degli interpreti maggiormente apprezzati di Bridgerton, Jonathan Bailey.

L'attore ha confermato le indiscrezioni che circolavano negli ultimi tempi; a metà aprile era emersa la notizia ma lui ne era a conoscenza già da parecchio tempo. Il nuovo film avrà un cast nuovo; oltre a Bailey anche Scarlett Johansson dovrebbe recitare in uno dei ruoli principali del lungometraggio che verrà diretto da Gareth Edwards, sostituto della scelta iniziale, David Leitch.

Terrore dei dinosauri

Intervistato da Jimmy Fallon, Jonathan Bailey ha dichiarato di essere in preda al panico per la sua prossima avventura sul grande schermo e ha commentato con queste parole una foto che lui stesso ha pubblicato sui social, in cui è ritratto all'interno del parco tematico di Universal:"Quello sono io che cerco di contenermi". L'attore ha potuto partecipare ad un tour privato nel parco di Universal proprio grazie all'imminente ruolo che ricoprirà nel film.

Bailey era già a conoscenza del suo ingaggio in Jurassic World ma non poteva svelarlo:"La foto è datata 9 aprile, quindi ho tenuto il segreto per poco più di un mese circa. È sbalorditivo e fantastico. È storico [il franchise]. C'è la colonna sonora di John Williams, c'è Spielberg. Ho avuto incubi per circa trent'anni quindi ora il mio incubo si è avverato".

Jonathan Bailey, che si fece conoscere nei panni di un giovane Leonardo da Vinci in Leonardo per la BBC, è diventato famoso principalmente sul piccolo schermo in questi anni grazie al ruolo di Anthony Bridgerton nella serie Netflix di successo Bridgerton. Nell'acclamata prima stagione, Anthony era soltanto uno dei personaggi di supporto ma dalla seconda è diventato il protagonista e insieme alla sua nuova moglie Kate sarà ancora una parte importante anche nella terza stagione dello show, in uscita proprio oggi sulla piattaforma streaming di Netflix così come le precedenti due.