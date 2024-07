Jurassic World 4, Jeff Goldblum accoglie Scarlett Johansson: "Non farti mangiare... a meno che tu non voglia"

Il messaggio di benvenuto di Jeff Goldblum alla collega Scarlett Johansson, fresca new entry della saga di Jurassic World, è davvero speciale. Ospite dello show Today per promuovere la commedia romantica Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna, all'attrice è stato mostrato un video che Jeff Goldblum ha registrato personalmente per lei.

Goldblum, interprete del personaggio del Dottor Ian Malcolm nel film originale di Steven Spielberg Jurassic Park e in tre successivi capitoli tra cui Jurassic World: Il Dominio del 2022, ha detto alla collega:

"Dottoressa Johansson, qui è Jeff Goldblum che parla. Ecco cosa voglio dirti. Sono certo che Scarlett troverà un modo (citazione dell'iconica frase del franchise 'La vita trova un modo', ndr) Non farti mangiare... a meno che tu non lo voglia. Ti voglio bene."

Un reset del franchise

Il video si conclude con Goldblum che manda un bacio a Scarlett Johansson. I due attori avevano già recitato insieme nel film di Wes Anderson Asteroid City. Non si prevede il ritorno di Jeff Goldblum in Jurassic World 4, che sarà diretto dal regista di Rogue One e Godzilla Gareth Edwards e l'utilizzo di una sceneggiatura scritta da David Koepp. Lo sceneggiatore torna al franchise dei dinosauri dopo aver scritto Jurassic Park (1993) e Il mondo perduto: Jurassic Park (1997).

"Oh mio Dio, non posso credere che Jeff mi abbia detto una cosa del genere", ha reagito stupita Scarlett Johansson. "Penso che la mia vita sia completa ora. Posso andare in pensione."

Il nuovo capitolo di Jurassic World sarà una storia completamente nuova, distinta dalla prima trilogia di Jurassic World con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Tutti e tre i film di Jurassic World hanno incassato oltre 1 miliardo di dollari ciascuno al botteghino mondiale. Scarlett Johansson sarà protagonista del nuovo film al fianco di Jonathan Bailey, Manuel Garcia-Rulfo, Mahershala Ali, Rupert Friend, Luna Blaise e David Iacono. La pellicola avventurosa è attualmente in produzione in Thailandia.