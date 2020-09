Jurassic Park: su Tik Tok la challenge su Laura Dern e il suo modo di sedersi

Non siamo più negli anni '90, ma Jurassic Park è ancora rilevante, e non solo per la sua eredità cinematografica o la saga sequel Jurassic World... Ma anche per merito di Tik Tok e il buffo modo di sedersi di Laura Dern nel film.

this is what i needed pic.twitter.com/DtUtng2DBh — iana murray (@ianamurray) August 31, 2020

Interprete della Dottoressa Ellie Sattler nell'iconica pellicola, Laura Dern ci ha regalato momenti indimenticabili targati Jurassic Park, ma forse questo ci era sfuggito: in una scena del film, l'attrice fa per prendere posto a un tavolo, ma nel sedersi, adotta una posizione alquanto inusuale, poggiando prima mani e braccia ben distese sul tavolo per poi accomodarsi sulla sedia.

Ed è proprio questa peculiarità ad aver dato vita alla Laura Dern Sitting Challenge sulla popolare app, come segnala anche Screen Rant, in cui gli utenti si siedono a tavola proprio come Ellie, ovviamente accompagnati dalle immancabili note della colonna sonora di John Williams.

E voi, vi state già preparando a partecipare?

Laura Dern farà ritorno al mondo di Jurassic Park in occasione di Jurassic World: Dominion, il terzo capitolo della saga sequel in uscita nel 2021 che vedrà nel cast anche Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jake Johnson, Daniella Pineda, BD Wong, Justice Smith, Kristoffer Polaha, Omar Sy, Dichen Lachman e Campbell Scott. Assieme alla Dern faranno inoltre ritorno altri due membri del cast della saga originale, Sam Neill e Jeff Goldblum.