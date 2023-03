Jurassic Park: i set LEGO per il 30esimo anniversario includono la scena della "montagna di m***a"

I nuovi set LEGO in arrivo per il 30esimo anniversario di Jurassic Park sono estremamente dettagliati... forse anche fin troppo.

In occasione del 30esimo anniversario dell'uscita nei cinema di Jurassic Park (inizialmente pensato come un film unico), LEGO ha deciso di impiegare le proprie energie creative per regalare ai fan di sempre nuovi set da collezionare. Questi, per la precisione, sono 5, si basano tutti su scene iconiche del film di Steven Spielberg, e sono così precisi e dettagliati che uno di loro comprende anche un mucchio di cacca di dinosauro con all'interno una bacca tossica.

Uscito originariamente in sala l'11 giugno del 1993, il primo Jurassic Park si sta preparando per compiere i suoi 30 anni. Così LEGO ha deciso di pubblicare 5 nuovi set unici in occasione dell'evento. La loro vendita sarà resa disponibile a partire da giugno 2023, con la possibilità anche di preordinarli gradualmente. Ogni set traduce, con il linguaggio dei celebri mattoncini, alcune scene cult della pellicola, riproponendole in maniera molto dettagliata.

Di seguito trovate i nomi e i prezzi dei vari pacchetti LEGO dedicati al trentesimo anniversario di Jurassic Park: