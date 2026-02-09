Jurassic World - La rinascita, Sam Neill sorpreso dal riferimento ad Alan Grant: "È stato un gesto rispettoso"

Nel 1993, Sam Neill interpretò il personaggio che lo rese celebre in tutto il mondo, quello del paleontologo Alan Grant in Jurassic Park di Steven Spielberg, ripreso successivamente in Jurassic Park III e Jurassic World - Il dominio.

L'attore non ha fatto parte del cast del nuovo Jurassic World - La rinascita, con Jonathan Bailey e Scarlett Johansson ma il suo personaggio è stato citato in un frangente del film e Neill non se l'aspettava affatto.

Il riferimento al dottor Alan Grant in Jurassic World - La rinascita

Nel film del 2025, il paleontologo Henry Loomis, interpretato da Jonathan Bailey, accenna casualmente al fatto di aver studiato con il professor Alan Grant: "Sono rimasto sorpreso. È bello quando queste cose si richiamano a vicenda, e l'ho trovato un gesto rispettoso e positivo".

Scarlett Johansson e Jonathan Bailey in una scena di Jurassic World - La rinascita

Il regista Gareth Edwards lo scorso luglio che la citazione di Alan Grant è l'unico riferimento a un altro personaggio dei film di Jurassic: "L'unica cosa che abbiamo fatto per divertimento è stata disegnare una piccola toppa da applicare allo zaino, con scritto Snakewater Canyon" in riferimento al sito di scavo paleontologico di Grant nella scena iniziale del film del 1993 "Era come se fosse il distintivo di un parco nazionale di quel sito di scavo, come se (Henry) avesse lavorato lì da bambino".

Alan Grant nei film di Jurassic Park

Sam Neill è stato scelto da Steven Spielberg per interpretare il personaggio presente nel romanzo di Michael Crichton, al fianco di Laura Dern nel ruolo di Ellie Sattler e Jeff Goldblum nei panni di Ian Malcolm.

Assente nel secondo film, l'ultimo diretto da Steven Spielberg, Sam Neill tornò protagonista del meno fortunato Jurassic Park III, diretto da Joe Johnston, al fianco di William H. Macy, Tea Leoni e Alessandro Nivola. Infine, il suo personaggio ha partecipato insieme al resto del cast storico e di quello nuovo in Jurassic World - Il dominio, prima del nuovo corso del 2025 con Scarlett Johansson.