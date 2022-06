Jurassic Park: Laura Dern ha ricordato a Jeff Goldblum perché era a torso nudo nell'iconica scena del film

In Jurassic Park ci sono così tante scene iconiche che, a distanza di anni, è difficile riuscire a ricordarle tutte e questo non vale solo per i fan ma anche per le star del film: Jeff Goldblum è stato onesto sul fatto che Laura Dern ha dovuto ricordargli come è nata la scena a torso nudo.

Nella leggendaria sequenza Ian Malcolm, il personaggio di Goldblum, giace per terra a torso e quel momento iconico è stato persino commemorato con una statua gigante a Londra. Quasi trent'anni dopo l'uscita del film di Steven Spielberg, i fan non hanno ancora smesso di parlare della scena in questione, elogiando il fisico e il sex appeal dell'attore.

Durante un'intervista di SiriusXM, Goldblum ha rivelato che non riusciva a ricordare perché Ian si fosse trovato in quella peculiare posizione nel film del 1993: "Laura mi ha detto: 'Oh, no no. Penso che se la vedi di nuovo ti tornerà tutto in mente'... ma non è stato affatto così".

"Penso che fossi stato ferito all'addome, o qualcosa del genere. E c'erano delle bende e c'era anche del sangue.... ci stavamo occupando di quello in questa scena... Me ne sono completamente dimenticato, è stata Laura a ricordarmelo ieri, quindi si, forse è questo quello che è successo", ha concluso Jeff Goldblum.