Jurassic Park, Sam Neill: "Lady Diana era terrorizzata alla premiere"

Sam Neill ricorda con affetto di aver assistito alla premiere di Jurassic Park seduto a fianco della principessa Diana. Neill ha interpretato il ruolo del dottor Alan Grant nell'originale Jurassic Park, uscito nel 1993 e diretto da Steven Spielberg per poi fare ritorno in Jurassic Park III e nel recente Jurassic World: il Dominio, da poco nei cinema.

Una scena di Jurassic Park

Il personaggio di Sam Neill nei panni del dottor Alan Grant è diventato iconico nella saga di Jurassic Park. Conosciuto per la sua genialità, ma anche per la sua estrema avversione per la tecnologia, Alan Grant è molto amato nell'universo giurassico e lo vediamo protagonista di una relazione con la dottoressa Ellie Sattler, interpretata da Laura Dern. Sia Neill che Dern hanno fatto ritorno nei panni dei personaggi in Jurassic World: Il dominio, che conclude la trilogia sequel.

Sam Neill ha avuto l'opportunità di ricordare l'incontro con Lady Diana alla premiere di Jurassic Park in un'intervista con GQ in cui rivela che, a quel punto, aveva già visto il film tre o quattro volte e quindi poteva facilmente dividere la sua attenzione tra il grande schermo e la reazione scioccata dei reali britannici accanto a lui. Neill sostiene che la principessa Diana si sia divertita durante la visione, ma dopo la proiezione era molto più interessata a parlare con l'allora figlio di Neill di dieci anni che con l'attore:

"Devo averlo visto una mezza dozzina di volte quando siamo andati in giro per il mondo a presentarlo in anteprima, e mi è piaciuto stare seduto in sala a monitorare come le persone stavano reagendo ad esso. Quando siamo andati a Londra, ero seduto accanto alla principessa Diana e lei era terrorizzata. È stato divertente. L'avevo già visto tre o quattro volte. Quindi era davvero un occhio sullo schermo e un occhio su di lei per vedere come stava reagendo. A volte aveva le mani davanti agli occhi. Voglio dire, il film le è davvero piaciuto".

Qui la nostra recensione di Jurassic World: Il Dominio, diretto da Colin Trevorrow, che torna al timone per l'ultimo capitolo della trilogia.