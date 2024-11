Jurassic Park Danger: il gioco da tavolo ispirato ai film di Steven Spielberg è in offerta su Amazon

Jurassic Park Danger! è più di un semplice gioco da tavolo: è un invito a immergersi nel cuore pulsante di Isla Nublar, il paradiso preistorico che ha dato origine al mito di Jurassic Park. Se avete sempre sognato di vivere le emozioni e la tensione del capolavoro cinematografico di Steven Spielberg, ora potete farlo direttamente sul tavolo di casa vostra. Questo gioco offre un'esperienza ricca di strategia e di pura adrenalina, dove un giocatore assume il ruolo dei dinosauri più temibili del parco - il T-Rex, il Velociraptor e il Dilophosaurus - e si aggira nella giungla in cerca delle prede umana. Gli altri giocatori, al contrario, impersonano una squadra di personaggi umani, ciascuno con un obiettivo specifico e abilità uniche, che dovranno unire le forze per riottenere il controllo del parco e tentare la fuga verso l'eliporto.

Con il perfetto equilibrio tra gioco di squadra e strategia individuale, Jurassic Park Danger! trasforma ogni mossa in una sfida, che fa battere il cuore agli appassionati, proprio come accadeva guardando il film originale. La possibilità di scegliere se giocare nei panni dei dinosauri - predatori inarrestabili che devono pianificare ogni attacco - o degli umani - che dovranno lavorare fianco a fianco per scampare alla furia giurassica - rende ogni partita unica e avvincente. Con questo gioco, i fan del franchise possono rivivere uno degli universi narrativi più amati, dove il confine tra il controllo umano e la natura selvaggia si dissolve in un'avventura travolgente che riporta alla mente tutta la magia e il pericolo di Jurassic Park.

Nella scatola di Jurassic Park Danger! troverete: 110 carte, 11 Plance giocatore, 19 Tessere isola, 5 Pezzi di cornice, 10 Pedine personaggio, 3 Pedine dinosauro, 13 reticolati, 19 Segnalini, 1 dado, e il regolamento.

Nella scatola di Jurassic Park Danger! troverete: 110 carte, 11 Plance giocatore, 19 Tessere isola, 5 Pezzi di cornice, 10 Pedine personaggio, 3 Pedine dinosauro, 13 reticolati, 19 Segnalini, 1 dado, e il regolamento.

