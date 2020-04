Jurassic Park: il dinosauro in libertà nelle strade di Gubbio fa impazzire la rete

Il video parodia di Jurassic Park ispirato dal dinosauro in libertà per le strade di Gubbio, apparentemente durante l'emergenza Coronavirus, sta diventando virale.

Un dinosauro si è aggirato per le strade deserte di Gubbio dando vita a un'irresistibile parodia di Jurassic Park creata dalla pagina Facebook Goobbeeo, come mostrano i divertenti video condivisi dalle testate giornalistiche dell'Umbria che hanno riportato la curiosa notizia diventata immediatamente virale.

La parodia ispirata al film cult degli anni Novanta diretto da Steven Spielberg mostra la reazione stupita dei due protagonisti interpretati da Sam Neill e Laura Dern nel lungometraggio di fronte alla visione inaspettata di un t-rex per le strade.

Il filmato originale, realizzato nella città di Ceri, mostra invece una persona che ha scelto di trasformarsi in un T-Rex per affrontare questo difficile periodo all'insegna dell'auto-isolamento con un pizzico di ironia. Lo sconosciuto, indossando l'ormai famoso costume da tironnasauro che ha già dato vita ad altri momenti divertenti in Toscana e in Spagna, corre lungo corso Garibaldi con passo felpato e poi spunta improvvisamente da un angolo.

L'effetto finale è, come prevedibile, divertente e irresistibile e il numero di condivisioni online crescono di ora in ora.

I fan dei dinosauri e del mondo di Jurassic Park, dovendo probabilmente fare i conti con un posticipo dell'uscita del capitolo finale di Jurassic World con protagonista Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, per ora dovranno accontentarsi di queste fugaci apparizioni per le strade delle nostre città.