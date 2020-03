Coronavirus: travestito da dinosauro, tenta la "fuga" da casa in pieno lockdown

In Spagna un uomo non si è arreso alla quarantena ed è uscito con un costume da dinosauro: ecco il video in cui viene beccato dalla polizia.

Non solo - ahinoi - in Italia la gente sembra non rispettare al 100% il lockdown da coronavirus: in Spagna un uomo travestito da dinosauro è stato beccato dalla polizia mentre provava a evadere in questo vistoso e bizzaro modo.

Sull'account Twitter della polizia di Murcia è comparso il video che mostra proprio l'incontro tra un uomo con un costume da dinosauro e una volante intenta a fare controlli sulla popolazione fuori casa. Venerdì scorso il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha imposto 15 giorni di forti restrizioni di movimento dalle proprie case, permesso solamente per spesa, lavoro, problemi reali di salute o assistenza. Come in Italia l'eccezione rappresenta quella di portare - nelle immediate vicinanze di casa - i propri cani per piccole passeggiate, ma la polizia ha notato che i dinosauri non rientrano in questa categoria.

"Durante lo state d'allarme, camminare con gli animali da compagnia è permesso con solo un accompagnatore e per brevi durate. Il Tirannosaurus Rex non è coperto da questa regolamentazione. #rimaneteacasa".

En estado de alarma se permite el paseo de mascotas acompañadas de una persona, siempre con paseos cortos para hacer sus necesidades.



El que tengas complejo de Tyrannosaurus rex no está contemplado.#quédateencasa pic.twitter.com/C8dWkrvAdm — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) March 16, 2020

Restando in tema di dinosauri, ovviamente la Universal ha sospeso a tempo indeterminato le riprese di Jurassic World 3 a causa del Coronavirus. È il terzo studio, dopo Disney e Netflix, a interrompere le riprese di film e/o serie per evitare situazioni di contagio. Jurassic World : Dominion, scritto e diretto da Colin Trevorrow, era previsto per giugno 2021 e negli ultimi giorni Chris Pratt, protagonista ancora della saga, ha svelato il significato del titolo, che a quanto pare riguarda la tendenza dell'uomo a dominare sulla natura. Una questione molto discussa anche nell'attualità e che nel film anticipa grossi pericoli e tanta adrenalina.