Coronavirus: travestito da dinosauro in fila per la spesa in Toscana

In Italia un uomo è uscito di casa con un costume da dinosauro per mettersi in fila al supermercato: ecco il video trovato sul web!

In Italia in molti stanno facendo le cose per bene per rispettare il lockdown da coronavirus, tanto che in Toscana un uomo travestito da dinosauro si è messo in fila per fare la spesa al supermercato, in un bizzarro video spuntato sul web nelle ultime ore.

Il fatto è stato registrato alla Coop di Ponticelli, di Santa Maria a Monte, in Toscana. Immersa fra i campi, confinante con l'Arno e il comune di Castelfranco di Sotto, il paesino è la frazione santamariammontese che sta ai piedi della collina dove sorge il suo capoluogo. In un'emergenza che sta mettendo a dura prova il genere umano spunta a sorpresa anche un dinosauro, arrivato in fila col carrello, nel parcheggio del supermercato, in attesa di poter fare la spesa come gli altri. Ecco il video del canale YouTube Il Cuoio in Diretta:

