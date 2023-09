Jupiter - Il destino dell'universo: trama e cast del film di stasera su Canale 20 Mediaset

Stasera Canale 20 Mediaset manda in onda il film Jupiter - Il Destino dell'Universo: trama e cast della pellicola con Eddie Redmayne.

Stasera, 7 settembre 2023, Canale 20 Mediaset propone in prima serata, alle 21:05, il film di fantascienza Jupiter - Il Destino dell'Universo. La pellicola dei 2014 è diretta da Lilly e Lana Wachowski, autrici anche della sceneggiatura, nel cast il premio Oscar Eddie Redmayne. La colonna sonora è stata composta da Michael Giacchino. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Jupiter Ascending: un primo piano di Eddie Redmayne

Jupiter - Il Destino dell'Universo: Trama

Jupiter Jones è nata sotto una buona stella e mostra segni d'esser predestinata a grandi cose. Una volta cresciuta Jupiter continua ad avere grandi sogni, ma si sveglia in un'amara realtà fatta di un lavoro di pulizia di case altrui, ed una vita difficile.

Solo quando Caine, un cacciatore ed ex-militare geneticamente modificato, arriva sulla Terra per rintracciarla, Jupiter comincia ad intravedere il destino che le è stato prospettato: possiede infatti la firma genetica che la contrassegna come prossima, in linea di successione, di una straordinaria eredità che potrebbe alterare l'equilibrio dell'intero cosmo

Jupiter - Il Destino dell'Universo: la splendida Mila Kunis in una scena del film

Curiosità

Jupiter - Il Destino dell'Universo è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 05 Febbraio 2015 grazie a Warner Bros. Le riprese del film si sono svolte in Inghilterra e negli Stati Uniti. È il primo film delle sorelle Wachowski realizzato in 3D.

Il titolo originale del film, Jupiter Ascending, fa riferimento al nome del personaggio principale, Jupiter Jones, e alla sua ascesa a un destino straordinario. In italiano, il titolo è stato tradotto in Jupiter - Il destino dell'universo per riflettere meglio il tema cosmico del film.

La troupe ha creato una struttura con sei telecamere, chiamata Panocam, che è stata montata su un elicottero e ha coperto quasi 180 gradi dell'azione. Durante la post-produzione, le registe potevano combinare le riprese sovrapposte, creando essenzialmente una telecamera che poteva muoversi intorno all'azione indipendentemente dal percorso effettivo di volo dell'elicottero.

Jupiter - Il Destino dell'Universo: Mila Kunis con Channing Tatum in una scena del film

Trailer e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

La nostra recensione di Jupiter - Il destino dell'universo.

Jupiter - Il Destino dell'Universo è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 28% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 40 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.3 su 10.

Jupiter - Il Destino dell'Universo: Channing Tatum e Sean Bean in una scena del film

Interpreti e personaggi