Jupiter - Il destino dell'universo: Channing Tatum e la sua trasformazione fisica

Durante le riprese di Jupiter - Il destino dell'universo, film di fantascienza del 2015 scritto e diretto da Lana e Lilly Wachowski, Channing Tatum ha dovuto indossare una protesi per cambiare la forma della sua mascella inferiore al fine di rappresentare realisticamente il suo personaggio.

Questo purtroppo gli ha impedito di chiudere la bocca e gli ha dato problemi di dizione oltre ad un grave impedimento vocale. Sembra che l'attore americano abbia trafugato dal set la maggior parte delle sue orecchie prostetiche utilizzate durante le riprese. Quest'ultime hanno destato non poche critiche tra i fan di Tatum i quali avrebbero preferito vedere le sue reali caratteristiche somatiche.

A proposito delle sue orecchie Channing Tatum ha dichiarato in un'intervista: "Non so che cosa la gente penserà delle mie orecchie nel film. Non poi preoccuparti di queste cose, devi fidarti del regista. Lavoriamo in questo ambiente perché siamo disposti a rischiare, non puoi continuare a fare la stessa cosa in continuazione. Diciamo che è una situazione da Comma 22 perché i fan criticano sia chi non cambia mai che gli attori che mutano in continuazione da un personaggio all'altro."

Jupiter - Il Destino dell'Universo è stato stroncato dalla critica ricevendo valutazioni per la maggior parte medio-basse. Il sito Rotten Tomatoes ha riportato una percentuale di gradimento del 26% con una valutazione complessiva di 4.4/10 sulla base di 230 recensioni. Su Metacritic il film ha ottenuto una valutazione di 40 su 100 in base a 40 recensioni mentre il critico Mark Kermode di The Guardian ha definito la pellicola "completamente insensata".