Eddie Redmayne: "Le persone odiano la mia interpretazione in Jupiter - Il Destino dell'Universo"

Eddie Redmayne, attualmente protagonista nelle sale con Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, ha rivelato di essere consapevole della reazione negativa suscitata dalla sua performance in Jupiter - Il Destino dell'Universo.

Il premio Oscar, in un video realizzato per GQ, ha spiegato: "Abbiamo questa crema spalmabile nel Regno Unito che usi per i toast e si chiama Marmite. Lo slogan dice 'O ti piace o la odi'. E mi sono sempre considerato un po' come un attore stile Marmite. Le persone o apprezzano quello che faccio o lo odiano".

Parlando del lungometraggio diretto dalle sorelle Wachowski, l'attore ha quindi aggiunto: "Al mio personaggio era stata strappata la laringe da questo uomo lupo, quindi ho preso questa scelta piuttosto coraggiosa, per quanto riguarda la voce, che pensavo fosse giusta. Ho vinto un premio come Peggior Performance dell'Anno quindi sì, penso fosse un'interpretazione negativa".

Eddie ha scelto di recitare in quel progetto dopo essersi innamorato di Cloud Atlas e ha amato lavorare al progetto: "Adoro le Wachowski. Non mi sono mai sentito così libero su un set cinematografico".