Jupiter - Il destino dell'universo: stasera sul canale 20 Mediaset il film con Mila Kunis

Stasera sul canale 20 di Mediaset, alle 21:05, arriva Jupiter - Il destino dell'Universo, film fantascientifico del 2015, scritto e diretto da Lana e Lilly Wachowski, con protagonisti Mila Kunis e Channing Tatum.

Jupiter Jones è nata sotto una buona stella e mostra segni d'esser predestinata a grandi cose. Una volta cresciuta Jupiter continua ad avere grandi sogni, ma si sveglia in un'amara realtà fatta di un lavoro di pulizia di case altrui, ed una vita difficile. Solo quando Caine, un cacciatore ed ex-militare geneticamente modificato, arriva sulla Terra per rintracciarla, Jupiter comincia ad intravedere il destino che le è stato prospettato: possiede infatti la firma genetica che la contrassegna come prossima, in linea di successione, di una straordinaria eredità che potrebbe alterare l'equilibrio dell'intero cosmo.

Stroncato dalla critica e poco apprezzato dal pubblico, che gli ha concesso, con il ricavato al botteghino, di coprire appena i costi di lavorazione, Jupiter - Il Destino dell'Universo ha ricevuto ben 6 candidature ai Razzie Awards, con Eddie Redmayne che si è addirittura portato a casa una statuetta.