Jungle Cruise: il primo trailer del film Disney con Dwayne Johnson ed Emily Blunt

Il primo trailer di Jungle Cruise, il nuovo film Disney ispirato all'omonima attrazione di Disneyland, era stato annunciato pochi giorni fa via Instagram da Dwayne "The Rock" Johnson ed è stato finalmente rilasciato da Disney.

Assoluti protagonisti della prima clip ufficiale sono una Emily Blunt più in forma che mai e naturalmente lui, Dwayne Johnson, alle prese con una missione quasi impossibile: trovare nella sconfinata foresta Amazzonica quell'unico albero dotato di poteri miracolosi.

Nella clip possiamo ammirare The Rock nei panni del capitano di un'imbarcazione turistica, che cerca di resistere alla concorrenza ben più equipaggiata e confortevole a suon di colpi di scena e finti pericoli sventati perfettamente studiati a tavolino. Ma la vera sfida si materializza in una ricercatrice bionda coraggiosa e un po' sognatrice (Emily Blunt), che è partita con il fratello ben più pacato (Jack Whitehall) per una missione quasi impossibile. E tra le mille insidie dell'Amazzonia avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile da parte dell'intrepido capitano.

Jungle Cruise, diretto da Jaume Collet-Serra, è solo l'ultimo film della Casa di Topolino ispirato ai propri parchi a tema, come precedentemente lo sono stati I mattacchiorsi, La casa dei fantasmi, Mission to Mars, Tomorrowland - Il mondo di domani e la stessa saga di Pirati dei Caraibi. Il film racconta la storia di un capitano (Johnson) che guida due fratelli (Blunt e Whitehall) in una missione con lo scopo di trovare un albero che dovrebbe avere il potere di guarire le persone. La loro avventura sarà ostacolata da animali selvaggi e da una spedizione avversaria.

Nel cast di Jungle Cruise, che vede Dwayne Johnson nella doppia veste di co-protagonista e produttore, anche Edgar Ramirez, Jesse Plemons, e Paul Giamatti. Il film debutterà nelle sale americane il 24 gennaio 2020.