Jumanji: The Next Level, trailer ufficiale del sequel

Sony ha diffuso il primo trailer ufficiale di Jumanji: The Next Level, terzo film del franchise che vedrà ancora protagonista Dwayne Johnson.

Il primo trailer ufficiale Jumanji: The Next Level è arrivato e, come aveva anticipato il leak di qualche giorno fa, Sony l'ha diffuso esattamente a poche ore dall'arrivo in sala di Spider-Man: Far From Home. Ad aprire la porta, letteralmente, del terzo capitolo del franchise è una delle new entry più attese del cast, Danny DeVito, nei panni del nonno di Spencer. Ma una volta entrati dentro Jumanji il suo aspetto cambierà drasticamente: chi avrebbe mai immaginato che un nonno potesse trasformarsi nel "tutto muscoli" Dwayne Johnson? Magie di Jumanji, e di un primo trailer scoppiettante che riporta tutti i fan del franchise a spasso tra comicità e avventure emozionanti.

Ecco il trailer ita di Jumanji 3:

A due anni dall'uscita nelle sale di Jumanji - Benvenuti nella giungla, reduce da uno straordinario successo al box office italiano e internazionale, i protagonisti del film si imbattono di nuovo nel celebre gioco apparso per la prima volta sul grande schermo nell'iconico film del 1995 con protagonista Robin Williams. Diretto da Jake Kasdan, Jumanji 3 vede nel cast nuovamente Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan, Ser'Darius Blain, Alex Wolff, Madison Iseman, e Morgan Turner. I nuovi arrivi sono invece quelli di Awkwafina, Danny DeVito e Danny Glover. La sceneggiatura è firmata da Kasdan, Scott Rosenberg e Jeff Pinkner. La produzione è affidata a Matt Tolmach, in collaborazione con Kasdan e la Seven Bucks di Johnson.