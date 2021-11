Jumanji: The Next Level, su Netflix in streaming da oggi

Jumanji: The Next Level, fortunato sequel con Dwayne Johnson e Jack Black, sbarca su Netflix in streaming da oggi 10 novembre 2021 per tutti gli utenti abbonati!

In Jumanji - The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate. Dopo lo straordinario successo di Jumanji - Benvenuti nella giungla i protagonisti del film si imbattono di nuovo nel celebre gioco apparso per la prima volta sul grande schermo nell'iconico film del 1995 con protagonista Robin Williams.

Jumanji - The Next Level: Karen Gillan and Jack Black in una scena del film

Diretto da Jake Kasdan, Jumanji 3 vede nel cast nuovamente Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan, Ser'Darius Blain, Alex Wolff, Madison Iseman, e Morgan Turner. I nuovi arrivi sono invece quelli di Awkwafina, Danny DeVito e Danny Glover. La sceneggiatura è firmata da Kasdan, Scott Rosenberg e Jeff Pinkner. La produzione è affidata a Matt Tolmach, in collaborazione con Kasdan e la Seven Bucks di Johnson. Jumanji - The Next Level è solo l'ultima di tante novità in catalogo a novembre 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.