Jumanji 4: il regista conferma che il progetto è in via di sviluppo e anticipa il plot

Il regista di Jumanji: The Next Level Jake Kasdan ha confermato lo sviluppo di Jumanji 4 anticipando i primi dettagli del plot. Gli 800 milioni di dollari incassati da Jumanji: The Next Level hanno convinto Sony a proseguire il franchise con un terzo sequel, quarto se contiamo l'originale Jumanji del 1995, di cui ora apprendiamo i primi dettagli.

Jumanji - The Next Level: Karen Gillan and Jack Black in una scena del film

Nel corso di un'intervista a Collider, Jake Kasdan ha rivelato che lo sviluppo di una quarta avventura sarebbe già in corso e il suo intento attuale è quello di dar vita a una storia sufficientemente intrigante da competere con i precedenti due capitoli da lui diretti:

"Ne stavamo già parlando prima che questa calamità globale si abbattesse e ricominceremo non appena la situazione si sarà normalizzata. Amiamo lavorare insieme e ci siamo divertiti molto a realizzare questi due film. Sono sempre molto critico di fronte ai sequel, perciò il nuovo film dovrà essere emozionante almeno quanto i primi due. Devo innamorarmi dell'idea, ma penso che ci sarà un terzo film e abbiamo appena iniziato a parlarne."

Jumanji - Benvenuti nella giungla: il regista Jake Kasdan spiega la timeline del film

Qui trovate la nostra recensione di Jumanji: The Next Level. Qualche tempo fa, We Got This Covered aveva anticipato l'ipotesi dell'arrivo di Jumanji 4 suggerendo che nel quarto capitolo della saga il gioco sarebbe entrato nel mondo reale. Questa idea è stata anticipata nella scena post-titoli di coda di Jumanji - The Next Level e adesso lo stesso Jake Kasdan conferma che potrebbe essere parte integrante del prossimo film dichiarando:

"Ecco una cosa divertente, abbiamo girato quella scena all'inizio delle riprese. Abbiamo fatto quelle cose col mondo reale prima di occuparci del mondo del gioco. Mentre giravamo, pensavo 'Credo che questa sia una delle mie scene preferite di tutti i film!' L'ho adorata. E poi abbiamo iniziato a proiettare il film e le persone erano così eccitate nel finale. Mi ha reso felice".