Jumanji - The Next Level in blu-ray, la recensione: il gioco diventa uno show audio-video

La recensione del blu-ray di Jumanji - The Next Level: edizione di ottimo livello con un video fantastico, al netto di qualche lieve sbavatura, un audio estremamente coinvolgente anche in italiano e un buon pacchetto di extra.

Jumanji - The Next Level: Kevin Hart, Dwayne Johnson in una scena del film

Tre anni fa il revival del famoso cult degli anni Novanta, che aveva modernizzato la storia da gioco da tavolo a videogame. Adesso, visto il successo, riecco i nuovi personaggi in una nuova avventura, ancora una volta spettacolare perché come vedremo in questa recensione del blu-ray di Jumanji - The Next Level, il film di Jake Kasdan dopo l'ottimo riscontro al botteghino si presta particolarmente ance a una visione casalinga altamente spettacolare.

Jumanji - The Next Level: Karen Gillan and Jack Black in una scena del film

In Jumanji - The Next Level, Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan si ritrovano nel misterioso e pericoloso mondo del videogioco. Stavolta, però, oltre a dover affrontare strane creature, aridi deserti a montagne innevate, dovranno fare i conti anche con un rocambolesco scambio di avatar e con la presenza di due vecchietti, il nonno di Spencer e il suo ex-socio. Jumanji - The Next Level è arrivato in homevideo con varie edizioni targate Sony e distribuite da Universal. Noi abbiamo potuto visionare il blu-ray che andiamo ad analizzare.

Il video: dettaglio granitico, ma la CGI toglie un po' di smalto

Il blu-ray di Jumanji - The Next Level presenta un video di ottima fattura, ma va anche detto che a momenti davvero mozzafiato se ne alternano alcuni leggermente meno convincenti. Le riprese senza effetti, tutti gli esterni ben illuminati e tutte le scene più naturali, sono straordinarie per nitidezza, incisività del quadro e ricchezza di particolari: l'impressione è quella di un dettaglio granitico, con volti porosi, abiti sezionati al millimetro e ambientazioni dove si può vedere la minima foglia o granello di sabbia, anche se siamo certi che il 4K può arrivare a profondità ancora maggiori. Va però rilevato che alcune creature o ambienti digitali (gli struzzi, i mandrilli e la scena dei ponti), rivelano invece una fisiologica maggior morbidezza. Ma se il dettaglio in queste circostanze ha una lieve flessione ed emerge un'inevitabile sensazione di artificiosità, la fluidità dell'immagine complessiva resta sempre di egregia qualità.

Jumanji - The Next Level: Jack Black, Kevin Hart, Dwayne Johnson, Karen Gillan durante una scena del film

Il croma: uno spettacolo di colori

Jumanji - The Next Level: Jack Black, Kevin Hart, Dwayne Johnson, Karen Gillan, Awkwafina durante una scena del film

Anche il croma fa la sua parte e risulta brillante e rigoglioso, caratterizzato da uno spettaclo di colori forti e intensi, soprattutto nei verdi della giungla e sugli abiti dei protagonisti, ma resta sempre nei limiti della naturalezza, senza esagerazioni. Molto naturali gli incarnati e le tonalità della sabbia del deserto, compatti e profondi i neri grazie a un contrasto perfettamente bilanciato, ma suggestivo è anche il fluido verde che appare quando i personaggi entrano o escono dal gioco. Ne deduciamo che grazie all'HDR, la versione 4K dovrebbe essere davvero spaziale.

Jumanji - The Next Level: Jack Black, Kevin Hart, Dwayne Johnson, Karen Gillan, Nick Jonas, Awkwafina in una scena del film

Audio travolgente anche nella traccia italiana

Jumanji - The Next Level: Dwayne Johnson e Kevin Hart in una scena del film

In un film dalle numerose scene spettacolari, l'audio ha un'importanza fondamentale. E per fortuna qui troviamo il DTS HD Master Audio 5.1 anche per la traccia italiana, proprio come per quella originale, che praticamente è di pari livello. Una traccia lossless che consente di vivere al massimo i momenti più fracassoni: si comincia con l'entrata dei personaggi del gioco, le classiche percussioni di Jumanij, poi si sfoderano i muscoli con l'assalto in massa degli struzzi, e via via con la scena dei ponti, le altre avventure e un pizzico di bassi poderosi quando i personaggi ricadono nel gioco dopo essere morti.

Jumanji - The Next Level: Jack Black, Kevin Hart, Dwayne Johnson, Karen Gillan in una scena del film

Insomma, c'è tutto per soddisfare le nostre orecchie: panning azzeccati, un asse posteriore effervescente, energico ma soprattutto preciso e un sub che quando chiamato in causa restituisce bassi profondi e muscolari (a partire dalle citate e famose percussioni che richiamano i personaggi al gioco). In questo contesto, i dialoghi non sono mai sacrificati ed emergono chiari e distinti, come del resto la colonna sonora conserva sempre un suo spazio vitale e e dotato di ampia spazialità.

Gli extra: un'ora di contributi, spesso divertenti

Jumanji - The Next Level: Dany DeVito in una scena del film

Apprezzabile e spesso divertente il reparto degli extra, con oltre un'ora di contributi. Si comincia con 5' e mezzo di Papere, poi troviamo Scambio di corpi: entrare nel personaggio (5' e mezzo) che ovviamente parla della particolarità del nuovo film, ovvero l'esilarante scambio degli Avatar rispetto ai personaggi reali. Si prosegue poi con Di nuovo insieme: il cast riunito (4'), con il rafforzamento dei legami tra gli attori già iniziati nel precedente film, ma il contributo più lungo è Il livello successivo: la creazione di Jumanji - The Next Level (13' e mezzo), che è in pratica un making of con interventi di regista e cast, riprese sul set e realizzazione degli effetti speciali. E a proposito di effetti, troviamo poi Creare la scena, che svela i processi digitali che realizzare la sequenza dell'inseguimento degli struzzi (6') e quella dei mandrilli sul ponte (7').

Jumanji - The next Level, il cast del sequel

Seguono brevi spiritose featurette incentrate sui personaggi: Rhys Darby vuole tintinnare (2' e mezzo), Awkwafina scassinatrice (2') e Confessioni di un personaggio non giocante: Jurgen il bruto (3'). Poi altri brevi contributi divertenti: Crescere (1') con DeVito e Glover che addestrano Johnson e Hart per i loro ruoli, Telenovela (1') che è una sorta di promo in spagnolo, e Dolcetto o scherzetto (1') con un siparietto a casa Johnson. Per chiudere Previsualizzazione delle scene, con due sequenze (in tutto 10') analizzate con le immagini affiancate di previsualizzazione animata e prodotto finale.