Julia Roberts: 'Per mia fortuna Meg Ryan ha rifiutato Fiori d'acciaio, ma io detto di no a C'è posta per te'

Julia Roberts svela di aver rifiutato il ruolo di Meg Ryan in C'è posta per te del 1998 e racconta come ha ottenuto le parti in Fiori d'acciaio e in Closer.

Durante la sua apparizione nello show Watch What Happens Live With Andy Cohen in occasione dell'uscita di Il mondo dietro di te, Julia Roberts ha svelato di aver rifiutato il ruolo di protagonista femminile in C'è posta per te, poi assegnato a Meg Ryan. Inoltre, l'attrice ha svelato degli aneddoti su alcuni dei suoi casting precedenti.

Durante lo show un fan ha chiesto alla Roberts se si fosse mai pentita di aver rifiutato qualche ruolo, ecco la risposta dell'attrice: "Non mi mai sono pentita di aver rifiutato alcun ruolo perché credo che in questo genere di cose c'entri un pò il destino. I film che ho rifiutato alla fine sono stati meravigliosi e credo che non sarebbero stati altrettanto meravigliosi se ci avessi recitato io. Un esempio è C'è posta per te con Meg Ryan che è bellissimo così com'è".

"Inoltre Meg avrebbe dovuto recitare in Fiori d'acciaio ma per mia fortuna stava ancora finendo di girare Harry, ti presento Sally così la parte andò a me. Cate Blanchett avrebbe dovuto interpretare la mia parte in Closer ma rimase incinta e dovette rinunciare. Insomma, ho avuto la fortuna di trovare roba buona" ha continuando a raccontare la Roberts che per Fiori d'acciaio vinse un Golden Globe come migliore attrice non protagonista e oltre ad essersi aggiudicata una candidatura all'Oscar nella medesima categoria.

Mission: Impossible 7 ha rischiato di includere una Julia Roberts ringiovanita digitalmente

Una scena di Fiori d'acciaio

Il mondo dietro di te

Julia Roberts torna come protagonista in Il mondo dietro di te, il nuovo film diretto da Sam Esmail. Il thriller apocalittico segue la storia di Amanda (Julia Roberts) e il marito Clay (Ethan Hawke) che affittano una casa di lusso per un fine settimana con i figli Archie (Charlie Evans) e Rose (Farrah Mackenzie). La vacanza viene subito sconvolta dall'arrivo di notte di due sconosciuti: G.H. (Mahershala Ali) e la figlia Ruth (Myha'la), che li informano di un misterioso cyberattacco e vogliono rifugiarsi nella casa di cui dicono di essere i proprietari. Le due famiglie si troveranno di fronte ad un disastro imminente, mentre il mondo sta precipitando verso il collasso. Qui potete leggere la nostra recensione. Il mondo dietro di te debutterà su Netflix l'8 dicembre.