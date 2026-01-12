"Si sta chiedendo che diavolo succede": Julia Roberts nota l'espressione di Emma Stone ai Golden Globes 2026

Dopo aver ricevuto una standing ovation nel corso della cerimonia, l'attrice non ha potuto fare a meno di notare la sorpresa della collega che non aveva capito cosa stesse accadendo attorno a lei

Quando è apparsa sul palco dei Golden Globes 2026, Julia Roberts è stata accolta da un applauso scrosciante. Uno dopo l'altro, tutti i presenti in sala si sono alzati in piedi, salutandola con una vivace standing ovation.

"Sì, gente! Andiamo!", ha scherzato Roberts, invitando l'intero auditorium del Beverly Hilton di Los Angeles ad alzarsi in piedi per lei. "Anche quelli in fondo! Forza!".

L'attrice è quindi scoppiata in una delle sue risate immediatamente riconoscibili, osservando anche il comportamento di una collega in particolare: "Emma Stone è tipo: 'Ma che diavolo sta succedendo adesso?'".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il consiglio di Julia Roberts a Hollywood: "Guardate il film Sorry, Baby"

"Wow, grazie. Sarò impossibile per almeno una settimana", ha infine confessato Roberts, prima di consegnare il premio per il miglior film - commedia o musical a Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson.

Ma prima di leggere il nome scritto sull'ultima e più importante busta, ha salutato una delle stelle nascenti presenti nella sala. Dopo aver raccontato di aver detto a Kevin Hart di restare quando lui aveva fatto cenno di volersene andare prima della fine della cerimonia, "perché un minuto fa ho perso, io ed Eva Victor", Roberts ha definito la sceneggiatrice, regista e protagonista di Sorry, Baby "la mia eroina Sì, Sorry, Baby. Se non l'avete visto, guardatelo".

Roberts e Victor si sono unite a Renate Reinsve, Tessa Thompson e Jennifer Lawrence nella rosa delle candidate al premio per la migliore interpretazione femminile in un film drammatico, che è poi andato alla star di Hamnet - Nel Nome Del Figlio Jessie Buckley, che ha reso omaggio alla star di Pretty Woman nel suo discorso di ringraziamento.

Sorry, Baby: Eva Victor alle prese con un micetto

Di cosa parla Sorry, Baby?

Come accennato, Sorry, Baby è un film indipendente del 2025 scritto, diretto e interpretato da Eva Victor che racconta in modo delicato, ironico e non lineare la storia di Agnes, una giovane professoressa di letteratura che cerca di ricostruire la sua vita dopo essere stata aggredita sessualmente dal suo relatore di tesi, un evento traumatico che non viene mostrato esplicitamente ma ne segna profondamente il percorso.

Il film segue Agnes attraverso diversi anni prima e dopo "la cosa brutta", esplorando con umorismo nero, tenerezza e realismo la sua amicizia con Lydie, il senso di isolamento, l'ansia, i rapporti interpersonali e la lenta, incerta guarigione mentre la vita continua intorno a lei; più che una tragedia in senso classico, è una riflessione su come si possa imparare a convivere con il dolore e ritrovare frammenti di speranza e connessione quotidiana.