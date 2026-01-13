Julia Roberts approva Ocean’s 14: “Ho letto il copione ed è davvero sorprendente”

Durante i Golden Globes, Julia Roberts ha acceso definitivamente i riflettori sul futuro della saga di Ocean's Eleven, rivelando di aver letto il copione del nuovo film. Le sue parole, accolte con entusiasmo dai fan, consolidano l'idea che l'atteso sequel stia finalmente prendendo forma concreta.

Julia Roberts e il suo commento su Ocean's 14

Il ritorno della saga che ha ridefinito il concetto di heist movie nei primi anni Duemila non è più un semplice rumor. Julia Roberts, volto indimenticabile di Tess Ocean, ha confermato durante il pre-show dei Golden Globes di aver letto lo script del nuovo film. "Sì, ho visto un copione. E sono rimasta un po' sorpresa, perché pensavo: 'Oh, quale sarà la storia?' Ed è bello. Voglio dire, non lo faremmo se non fosse bello", ha raccontato sorridendo.

Julia Roberts e George Clooney insieme

Il tempismo della rivelazione ha stuzzicato ulteriormente i fan: nella stessa serata Roberts ha presentato il Golden Globe per la Miglior Commedia o Musical, mentre George Clooney - anima storica della saga - ha annunciato il premio per il Miglior Film Drammatico. Una "coppia di scena" difficile da interpretare come coincidenza. Clooney, del resto, aveva già confermato che Warner Bros. ha approvato il budget del film e che la macchina produttiva si sta muovendo: "Abbiamo appena ottenuto l'approvazione del budget da Warner Bros. e stiamo cercando di organizzarci. È tutta una questione di incastri, quindi stiamo definendo una data d'inizio", ha dichiarato. Le riprese, secondo lui, potrebbero cominciare tra nove o dieci mesi.

Il segnale arrivato dai Golden Globes

Se mettere insieme un colpo impeccabile è il trademark della saga, ricomporre oggi l'ensemble originale è una sfida altrettanto ardita. Nel 2001 il cast era già di altissimo profilo; nel 2026, quegli stessi interpreti sono alcuni dei nomi più richiesti di Hollywood. Tra set affollati, produzioni sovrapposte e impegni infiniti, riunirli diventa quasi un esercizio di logistica creativa.

Ocean's Eleven: George Clooney, Brad Pitt e Julia Roberts sul set

Ciononostante, le adesioni confermate fanno ben sperare. George Clooney tornerà nei panni di Danny Ocean, Julia Roberts in quelli di Tess. Sono pronti a rientrare anche Brad Pitt come Rusty Ryan, Matt Damon come Linus Caldwell e Don Cheadle come Basher Tarr. Restano ancora in sospeso Casey Affleck, Scott Caan ed Elliott Gould, mentre Andy Garcia - l'implacabile Terry Benedict - aveva già dichiarato in passato che "tornerebbe volentieri per altro". Tutti tasselli che, messi insieme, prefigurano un cast dal peso specifico non indifferente.

Intanto, la serata dei Golden Globes ha regalato ai fan un assaggio del clima sul set: Clooney è salito sul palco per presentare un premio ed è stato raggiunto a sorpresa da Don Cheadle. Una mini-reunion improvvisata, breve ma iconica, che ha scatenato l'entusiasmo del pubblico e ha ricordato quanto la chimica tra questi attori sia ancora perfettamente intatta. Un frammento che suggerisce che la saga abbia ancora energia e che il colpo più ambizioso potrebbe essere proprio questo ritorno.