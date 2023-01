Julia Roberts e Jennifer Aniston star della commedia sullo scambio dei corpi di Max Barbakow

Julia Roberts e Jennifer Aniston si scambieranno i corpi in una nuova commedia del regista di Palm Springs Max Barbakow. Amazon si è aggiudicato il film dopo una guerra di offerte tra diversi studi e streamer, secondo Deadline, che per primo ha riportato la notizia del progetto. Max Barbakow scriverà e dirigerà il film, che è sostenuto dalla società di produzione di Margot Robbie, la LuckyChap Entertainment.

Al momento non si conoscono altri dettagli sul film, ancora privo di titolo, che vedrà coinvolte due delle stelle di Hollywood più popolari.

Julia Roberts è forte del successo della romcom Ticket to Paradise, dove affianca l'amico George Clooney, che ha rilanciato il genere incassando oltre 150 milioni globali. Jennifer Aniston farà presto ritorno su Netflix a fianco di Adam Sandler nel sequel della scatenata action comedy Murder Mystery, hit del 2019.

Max Barbakow è meglio noto per Palm Springs, opera prima che racconta l'incontro tra Andy Samberg e Cristin Milioti, invitati a un matrimonio bloccati in un loop temporale. La commedia è stata presentata in anteprima al Sundance Film Festival del 2020.