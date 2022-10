George Clooney e Julia Roberts non hanno mai avuto una relazione: ecco perché

Julia Roberts e George Clooney sono tornati insieme al cinema con Ticket To Paradise: dopo anni svelano perché non sono mai stati insieme.

Julia Roberts e George Clooney sono una delle coppie del grande schermo più affiatate di sempre, come confermaa la loro ultima fatica, la romcom Ticket To Paradise, che sta sbancando al botteghino. In molti si chiedono perché non sono mai stati insieme, ecco svelato il motivo proprio dalle due star.

Ticket to Paradise: Julia Roberts con George Clooney in una foto dal set

George Clooney e Julia Roberts, negli anni, sono diventati molto amici, avendo condiviso il lavoro sul set diverse volte. Tra loro, c'è una grandissima sintonia, tanto da far chiedere a molti fan perché negli anni non sono mai stati insieme. In un'intervista per il lancio di Ticket to Paradise, i due attori premi Oscar hanno raccontato ad Access Hollywood della loro relazione, sempre platonica.

George Clooney ha definito Julia Roberts gentile e bellissima, mentre la Roberts ha elogiato la forza d'animo dell'amico e collega. Alla domanda su una possibile relazione intima tra loro, George Clooney ha detto: "Julia ha sempre avuto una relazione quando lavoravamo insieme. Oppure ero io ad avere una fidanzata. Così siamo diventati subito amici. Ci siamo sempre divertiti insieme".

Insomma, per i due attori non è stato mai tempo per una relazione, scelta questa che li ha portati ad avere un rapporto stupendo per decenni.

Julia Roberts ha poi scherzato sul fatto che pensare di baciare George Clooney le farebbe ribrezzo: "Baciare il mio migliore amico.. una situazione un po' ridicola".