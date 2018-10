Julia Roberts e Il matrimonio del mio migliore amico: "farei un sequel"

Francesco Bellu

Qualcuna magari si aspettava che fosse Vivian, la prostituta dal cuore d'oro di Pretty Woman, ma invece Julia Roberts ha spiazzato le fan spiegando che se dovesse riprendere un ruolo, sarebbe quello di Julianne de Il matrimonio del mio migliore amico. Una risposta che contraddice quanto detto qualche giorno fa, in cui aveva anzi affermato di non sentirsi più credibile nei panni della protagonista di una commedia romantica.

Julia Roberts anzi, si è detta addirittura "pronta" a rivestire i panni della ragazza che cerca con tutte le sue forze di fermare il matrimonio del suo amico Michael, interpretato da Dermot Mulroney, con Kimmy, ovvero Cameron Diaz, perché ne è segretamente innamorata. Nel film, diretto da P.J. Hogan, i due avevano, infatti stretto il patto che se non si fossero sposati entro i ventotto anni, si sarebbero sposati a vicenda. Ad aiutarla e consolarla ci penserà George, il suo miglior amico omosessuale, interpretato da uno scatenatissimo Rupert Everett in uno dei migliori ruoli della sua carriera, tanto che furono in molti a storcere il naso quando il suo nome non era comparso tra i candidati all'Oscar del 1998.

"Rupert era così divertente ne Il matrimonio del mio migliore amico. - Dice la Roberts - Immagino che Kimmy e Michael siano sposati e probabilmente abbiano figli. E poi ci siamo io e Rupert". Uscito nell'autunno del 1997, il film è diventato un vero e proprio classico della fine degli anni Novanta incoronando Julia Roberts come regina indiscussa della commedia romantica dopo il successo di Pretty Woman a cui è seguito, nel 1999, Se scappi, ti sposo con cui è tornata a fare coppia con Richard Gere.

Ora l'attrice, che proprio oggi compie 51 anni, è attiva più che mai: è impegnata a promuovere la serie Homecoming, è appena sbarcata su Instagram con un account che conta già 2,4 milioni di follower e ha organizzato un concorso a tema Pretty Woman il cui ricavato andrà in beneficenza alla GLSN, la Gay, Lesbian & Straight Education Network. Basta donare una somma e si può vincere un incontro con lei con tanto di pranzo e shopping tra i negozi di Rodeo Drive.

E per quanto riguarda il sequel de Il matrimonio del mio migliore amico, per adesso si tratta solo di un'idea, ma nell'attesa che questa un giorno possa concretizzarsi, possiamo guardare e riguardare decine di commedie romantiche su Netflix.