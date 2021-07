Julia Roberts posta una rara foto col marito Daniel Moder per celebrare il loro 19° anniversario

'Abbiamo appena cominciato' "scrive Julia Roberts su Instagram pubblicando una foto che la vede in spiaggia insieme al marito Daniel Moder il 4 luglio in occasione del loro 19° anniversario di matrimonio.

Dopo quasi vent'anni di matrimonio, Julia Roberts è ancora felice insieme al marito Danny Moder come il primo giorno e lo urla al mondo con una rara foto su Instagram che li vede insieme in spiaggia il 4 luglio.

"19 anni. Abbiamo appena cominciato" scrive Julia Roberts pubblicando una foto che la vede radiosa insieme al marito, appena uscito dall'acqua dell'oceano.

La Roberts e Danny moder si sono incontrati sul set del film The Mexican - Amore senza la sicura, interpretato dall'attrice insieme a Brad Pitt, per il quale Moder ha lavorato come direttore della fotografia. La coppia, che si è poi sposata nel suo ranch a Taos, nel New Mexico, il 4 luglio 2002, ha tre figli, i gemelli di 16 anni Hazel Patricia e Phinnaeus "Finn" Walter, e il figlio Henry Daniel, di 14 anni.

Molto riservata sul suo privato, Julia Roberts ha commentato il suo matrimonio con PEOPLE nel 2017, spiegando come aveva raggiunto un'intesa da favola dopo aver superato i suoi primi anni "imbarazzanti": "Ogni giorno che mio marito entra dalla porta è come un sogno ricorrente. Penso sempre 'Ecco, è tornato!'"

La star di Pretty Woman ha definito Danny Moder un "essere umano fantastico" quando ha parlato del loro equilibrio tra lavoro e vita privata spiegando: "Ci divertiamo così tanto insieme. Se andiamo a lavorare insieme e torniamo a casa insieme, abbiamo superato quella fase in cui torni a casa e dici, 'Oh, tesoro, com'è andata la tua giornata?' Abbiamo fatto tutto questo durante il giorno e in macchina. Quindi quando torniamo a casa lasciamo fuori il lavoro, il che è fantastico".