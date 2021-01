Friends: come Matthew Perry convinse Julia Roberts ad apparire nella sitcom

Friends: Julia Roberts e Matthew Perry nell'episodio Il grande Marcel

La presenza di Julia Roberts come guest star nella seconda stagione di Friends fu interamente merito di Matthew Perry. Lo hanno ricordato i creatori dello show in un articolo dell'Hollywood Reporter che celebra il venticinquesimo anniversario dell'episodio in questione, una storia bipartita che andò in onda dopo il Super Bowl.

Serviva una star di un certo calibro, e questo è il ricordo del co-creatore Kevin Bright: "Sapete la storia di come riuscimmo ad avere Julia? Matthew le chiese di partecipare. Lei gli rispose 'Scrivi un trattato sulla fisica quantistica e lo farò.' Lui lo scrisse e glielo mandò via fax." I due continuarono a flirtare via fax, e dopo le riprese uscirono insieme, anche se la relazione non fu duratura. Michael Lembeck, regista dell'episodio, ha svelato nel medesimo articolo che nella sceneggiatura fu usato un nome finto, per mantenere segreto il coinvolgimento della diva fino all'ultimo.

Friends: Jennifer Aniston, Matt LeBlanc e David Schwimmer nell'episodio Indovina chi viene a pranzo?

In quell'articolo dell'Hollywood Reporter gli autori di Friends affermano anche di non aver mai scritto nessuna parte da guest star pensando ad attori specifici, dettaglio abbastanza sorprendente se si considerano certe presenze notevoli come quella di Brad Pitt, all'epoca marito di Jennifer Aniston, nei panni di un personaggio che odia Rachel Greene con tutto il cuore.

Ancora più esilarante, però, il retroscena della doppia apparizione di Billy Crystal e Robin Williams nel penultimo episodio della terza stagione: i due si trovavano per puro caso nei paraggi, nel giorno in cui si doveva girare, e accettarono al volo la proposta di apparire nell'episodio, improvvisando una scena di pochi minuti all'interno del Central Perk. Questo è anche il motivo per cui sono sostanzialmente solo loro due a parlare tra di loro, salvo un breve intervento di Joey alla fine della conversazione, dalla quale emerge che la moglie di Tomas (Williams) sta avendo una tresca con Tim (Crystal).