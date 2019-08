Judy: il trailer italiano del film biografico con Renée Zellweger

Svelato il trailer italiano di Judy, il film biografico con Renée Zellweger, racconto della vita e della carriera di Judy Garland. Il lungometraggio è diretto dal regista teatrale Robert Goold e racconterà le conseguenze di un'infanzia trascorsa sul set, portandola a desiderare una vita normale e a vivere situazioni di grande stanchezza fisica ed emotiva.

Judy è basato su una sceneggiatura firmata dall'autore di The Crown Tom Edge e sarà prodotta da David Livingstone. Il film è ambientato nel 1968, 30 anni dopo l'exploit di Garland nel ruolo di Dorothy in Il mago di Oz, vedrà l'attrice in arrivo a Londra per esibirsi live per cinque settimane nel nightclub Talk of the Town. Mentre si prepara per i concerti, la diva dovrà combattere contro il suo manager, affascinerà i musicisti e i colleghi con i ricordi di Hollywood e si imbarcherà in una relazione con Mickey Deans, suo quinto marito. L'icona, però, è fragile e dopo 45 anni di carriera viene tormentata dalle memorie del passato e avvinta dal desiderio di tornare a casa dai figli, inclusa Liza Minnelli.