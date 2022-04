Animali Fantastici 4: Warner Bros non ha ancora dato il via libera alla produzione

Warner Bros ha ammesso che Animali Fantastici 4 potrebbe non essere realizzato se i risultati ai box office internazionali non fossero quelli sperati.

La storia creata da J.K. Rowling partendo dalle avventure di Newt Scamander dovrebbe essere composta da cinque capitoli, ma il destino del progetto non è del tutto sicuro.

Lo studio, dopo le reazioni piuttosto negative da parte dei critici e gli incassi al di sotto delle aspettativi ottenuti da Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, sembra abbia deciso di compiere ulteriori valutazioni prima di compiere un importante investimento e confermare la produzione del quarto film.

I costi della produzione di Animali Fantastici - I segreti di Silente sono stati piuttosto ingenti, anche a causa delle continue pause e della necessità di sostituire Johnny Depp con Mads Mikkelsen a causa dei problemi legali dell'attore.

Attualmente J.K. Rowling non ha completato la sceneggiatura del quarto film e Warner Bros non avrebbe dato il via libera allo sviluppo attivo del prossimo capitolo per attendere i risultati ottenuti ai botteghini.

Il terzo capitolo della saga, attualmente, ha incassato 58 milioni di dollari a livello internazionale, ma bisognerà attendere per avere delle certezze sulla saga. A causare qualche problema è inoltre la situazione di Ezra Miller, alle prese con nuovi problemi legali.

Alla regia è stato impegnato David Yates, mentre la sceneggiatura è firmata da J.K. Rowling e Steve Kloves.

Sul grande schermo si assisterà a quello che accade quando il professor Albus Silente si rende conto che Gellert Grindelwald sta entrando in azione per prendere il controllo sul mondo magico. Non potendo fermarlo da solo, si affida a Newt Scamander, mettendolo alla guida di un team di maghi e streghe che incontreranno vecchi e nuovi animali fantastici mentre si scontrano con i seguaci, di Grindelwald.

Nel cast ci sono Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterston, e Mads Mikkelsen.