Animali fantastici: Eddie Redmayne sarà ancora Newt Scamander, ecco dove lo vedremo

Il prossimo parco a tema della Universal a Orlando, Universal Epic Universe, è pronto a lanciare un incantesimo che trasformerà la fantasia in realtà quando il nuovo parco Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic aprirà i battenti nel 2025.

Entertainment Weekly ha confermato che la star del franchise di Animali Fantastici Eddie Redmayne riprenderà il suo ruolo di Newt Scamander nel nuovo parco, dove verranno proiettate nuove sequenze con il suo personaggio.

Ministry of Magic è considerata la più elaborata delle cinque nuove aree tematiche del parco, in quanto fonde le linee temporali degli otto film principali di Harry Potter con i tre film di Animali Fantastici. Le narrazioni convergeranno su un enorme appezzamento di terreno che abbraccia la Parigi degli anni '20 e la Londra degli anni '90, mentre gli ospiti viaggeranno da e verso entrambe le destinazioni utilizzando la rete di trasporto Métro Floo per sfrecciare avanti e indietro.

Ministry of Magic, l'attrazione al parco Universal

Parzialmente ambientata all'interno del Ministero della Magia britannico, l'attrazione principale del parco sarà Harry Potter e la Battaglia al Ministero, che condurrà i viaggiatori in un'avventura unica nel suo genere, utilizzando una nuova tecnologia omnidirezionale che consente ai veicoli di viaggiare attraverso ambienti immensi in vascelli che si muovono in alto, in basso, in avanti, all'indietro e di lato, lungo una delle "attrazioni più impressionanti mai realizzate fino ad oggi", secondo quanto afferma il comunicato stampa.

Animali fantastici 4, David Yates: "Improbabile che venga realizzato, la storia resterà incompiuta"

La storia dell'attrazione mette gli ospiti in viaggio da Parigi al Ministero della Magia britannico per il processo a Dolores Umbridge (interpretata da Imelda Staunton nei film). I visitatori entrano attraverso il grande atrio dell'organizzazione (come si vede nei film di Harry Potter) prima del processo, finché le cose non vanno male quando la Umbridge tenta di fuggire. Harry Potter (Daniel Radcliffe), Ron Weasley (Rupert Grint), Hermione Granger (Emma Watson) e un elfo domestico di nome Higgledy accompagnano i cavalieri all'inseguimento della Umbridge.

Al di fuori del percorso principale, la sezione del Ministero della Magia ospiterà uno spettacolo dal vivo, Le Cirque Arcanus, presentato come un'esperienza teatrale a tutto tondo, con artisti dal vivo e acrobati, marionette, effetti speciali e ritmi fantastici che appaiono nel corso della produzione, che segue Ringmaster Skender dopo aver rubato la valigia di Newt Scamander.