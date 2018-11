Jude Law: "È un vero peccato non vedere il nuovo film di Woody Allen nei cinema"

Jude Law ha spiegato i motivi per cui è realmente dispiaciuto nel sapere che A Rainy Day in New York, il film di Woody Allen di cui è uno dei protagonisti, probabilmente non verrà mai distribuito.

L'attore, attualmente protagonista nei cinema con Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, ha dichiarato al The New York Times: "È un vero peccato! Mi piacerebbe vederlo nei cinema. Le persone hanno lavorato davvero duramente e si sono impegnate molto, ovviamente me incluso".

Law era uno degli interpreti del progetto prodotto da Amazon Studios insieme a Elle Fanning, Timothée Chalamet, Selena Gomez e Rebecca Hall.

Il film, costato circa 25 milioni di dollari, è stato però considerato potenzialmente controverso nel periodo contraddistinto dall'attenzione per il movimento #MeToo a causa delle dichiarazioni di Dylan Farrow, che sostiene da anni le molestie subite da Allen quando era ancora una bambina.

Rebecca Hall, dopo i nuovi articoli sulla presunta colpevolezza del filmmaker, ha dichiarato di rimpiangere la scelta di lavorare con lui per due volte e, come fatto da Chalamet, ha donato la cifra ottenuta per il lavoro compiuto in A Rainy Day In New York ad associazioni come Time's Up e RAINN, che lottano ogni forma di abuso, discriminazione e molestia sessuale.

Law sulla questione ha invece sottolineato: "Non volevo realmente essere coinvolto, se devo essere onesto. Non mi sembra spetti a me commentare ed è una situazione troppo delicata. Penso che sia stato detto anche abbastanza. Si tratta di una questione personale. Se Allen mi offrisse un nuovo ruolo non so se accetterei il lavoro, dovrei pensarci con attenzione".