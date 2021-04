Judas and the Black Messiah disponibile in digitale, ecco dove

Finalmente Judas and Black Messiah, l'attesissimo film di Shaka King candidato a 6 Premi Oscar, tra cui miglior film e miglior attore non protagonista, arriva in Italia in esclusiva digitale da venerdì 9 Aprile, disponibile per l'acquisto e il noleggio premium su tutte le principali piattaforme: ecco dove vederlo.

Judas and the Black Messiah è nominato per sei premi alla prossima edizione degli Academy Awards, per miglior film, miglior attore non protagonista (Daniel Kaluuya e Lakeith Stanfield), per la fotografia (Sean Bobbitt), per la canzone originale ("Fight For You," musica di H.E.R. e Dernst Emilie II, testo di H.E.R. e Tiara Thomas), e miglior sceneggiatura originale (sceneggiatura di Will Berson & Shaka King, soggetto di Will Berson & Shaka King e Kenny Lucas & Keith Lucas). Daniel Kaluuya ha inoltre già vinto il Golden Globe 2021 come miglior attore non protagonista proprio per Judas and Black Messiah.

Judas and the Black Messiah: un'immagine di Daniel Kaluuya

L'informatore dell'FBI William O'Neal (LaKeith Stanfield), è infiltrato nel partito delle Black Panther dell'Illinois con l'incarico di tenere d'occhio il loro carismatico leader, il Presidente Fred Hampton (Daniel Kaluuya). Ladro di professione, O'Neal sembra divertirsi a correre il rischio di manipolare sia i suoi compagni che il suo "supervisore", l'Agente Speciale Roy Mitchell (Jesse Plemons). L'influenza politica di Hampton è in forte ascesa proprio quando incontra e si innamora della sua compagna di rivoluzione Deborah Johnson (Dominique Fishback). Nel frattempo, nella mente di O'Neal prende vita un dilemma. Si allineerà alle forze benevole? O contribuirà ad affossare Hampton e Le Pantere con ogni mezzo, come comanda il Direttore dell'FBI J. Edgar Hoover (Martin Sheen)?

Judas and the Black Messiah: un primo piano di Lakeith Stanfield

Ispirato a eventi realmente accaduti, "Judas and the Black Messiah" è diretto da Shaka King, all'esordio con un lungometraggio per una major. Il progetto ha avuto origine da King e il suo partner di sceneggiatura, Will Berson, e da Kenny Lucas & Keith Lucas, autori del soggetto assieme a Berson & King. King, collaboratore da molto tempo del regista Ryan Coogler ("Black Panther", "Creed", "Fruitvale Station"), ha sottoposto l'idea del film a Coogler e a Charles D. King ("Just Mercy", "Fences"), che sono poi diventati produttori del film con Shaka King. In Judas and the Black Messiah troviamo anche Jesse Plemons ("Vice", "Game Night", "The Post"), Dominique Fishback ("The Hate U Give", "The Deuce"), Ashton Sanders ("The Equalizer 2", "Moonlight") e Martin Sheen ("The Departed", "The West Wing" e "Grace & Frankie" per la TV).

Il team creativo dietro la macchina da presa include il direttore della fotografia, Sean Bobbitt ("12 Years a Slave", "Widows"), lo scenografo Sam Lisenco ("Shades of Blue"), il montatore Kristan Sprague ("Random Acts of Flyness") e la costumista Charlese Antoinette Jones ("Raising Dion"). Le musiche sono di Craig Harris e Mark Isham.