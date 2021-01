Judas and the Black Messiah: il trailer del film sulle Black Panther che sarà presentato al Sundance

Daniel Kaluuya e LaKeith Stanfield nel trailer di Judas and the Black Messiah, film che racconta la storia di un informatore dell'FBI infiltrato nelle Black Panther e sarà presentato al Sundance.

Daniel Kaluuya guida la rivoluzione nel trailer di Judas and the Black Messiah, film diretto da Shaka King che racconta la storia di un informatore dell'FBI infiltrato nelle Black Panther e sarà presentato al Sundance Film Festival.

Nella ricostruzione di una storia realmente accaduta, Daniel Kaluuya interpreta il capo delle Black Panther Fred Hampton, le cui azioni spinsero il diretto dell'FBI J. Edgar Hoover (Martin Sheen) a inviare un infiltrato che ha portato alla sua uccisione autorizzata dallo stato. William O'Neal (LaKeith Stanfield) si unisce alla divisione dell'Illinois delle Black Panther come informatore per i federali e registra le gesta di Hampton manipolando sia i compagni che il suo supervisore, l'Agente Speciale Roy Mitchell (Jesse Plemons).

Mentre l'influenza di Fred Hampton aumenta in tutto il paese, il rivoluzionario si innamora della militante Deborah Johnson, interpretata da Dominique Fishback.

"Non è stato facile per il mio cuore, se devo essere onesto" ha commentato Daniel Kaluuya a EW. "Ci sono stati giorni in cui mi sono sentito... oppresso dal peso della realtà. Incanalare quelle idee, quell'epoca e quelle dinamiche ha toccato profondamente il cast."