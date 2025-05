Fight or Flight, Josh Hartnett ha voluto eseguire in prima persona gli stunt: "Una sfida unica"

La star di Pearl Harbor e Trap ha dichiarato di aver deciso di mettersi alla prova proprio come Keanu Reeves in John Wick.

In una recente intervista, Josh Hartnett ha raccontato di aver voluto mettersi alla prova eseguendo personalmente le scene d'azione nel suo ultimo film Fight or Flight.

Nel lungometraggio di James Madigan, Hartnett interpreta Lucas Reyes, un ex agente dei servizi segreti caduto in disgrazia, e ha deciso di spingersi al limite per capire se poteva in un ruolo così fisico a quasi cinquant'anni.

Josh Hartnett ha eseguito da solo gli stunt in Fight or Flight

"I nostri produttori avevano lavorato anche a John Wick e mi hanno detto: "Keanu [Reeves] fa i suoi stunt". E io:"Sì, lo so". E loro:"Vuoi farli anche tu? Migliorerebbe molto il film". E io:"Certo che sì".

Josh Hartnett ha deciso di sfidare i propri limiti:"Quando hai quarant'anni come me, non capita spesso che ti chiedano di fare i tuoi stessi stunt in un film. È stata una sfida unica, ma anche un'occasione divertente per lavorare con alcune delle migliori troupe di stunt al mondo, che mi hanno aiutato a coreografare tutto".

Profilo di Josh Hartnett

L'attore voleva capire se fosse in grado di farcela:"Volevo dimostrare qualcosa a me stesso, fisicamente, ma anche offrire al pubblico del vero intrattenimento da popcorn, nel miglior modo possibile: tanto umorismo, fisicità, esagerazioni e sorprese inaspettate. Ne sono molto orgoglioso".

L'unica scena di Fight or Flight senza lo stunt di Josh Hartnett

Nel corso dell'intervista, Josh Hartnett ha raccontato che soltanto in una sequenza non ha eseguito in prima persona lo stunt:"È la scena in cui il mio personaggio viene lanciato contro il bancone del bar. Il vetro non era abbastanza fragile per la produzione, temevano che potessi ferirmi gravemente e interrompere le riprese".

Primo piano di Josh Hartnett in Trap

Un'unica scena in un film in cui ha deciso di eseguire tutti gli stunt da solo:"Quella è stata l'unica cosa che non ho potuto fare. Ma tutto il resto l'ho fatto io. Ed è stato davvero impegnativo".